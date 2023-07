Fußball: Schlag auf Schlag weiter geht es für den FC 08 Villingen in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Am Samstag bestritt die Mannschaft von Trainer Ryszard Komornicki das erste Testspiel in Haslach (5:1-Sieg), nun folgt heute der zweite Akt beim FC Königsfeld. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr.

„Jede Gelegenheit nutzen“

„Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um uns in der wenigen Zeit bestmöglich auf die Spielzeit einzustimmen. Sowohl im Training, in welchem nun die Intensität nach und nach gesteigert wird, als auch in solchen Begegnungen“, sagt Komornicki. Nachdem Torhüter Dennis Klose aus seinen Flitterwochen zurück ist und in Haslach darüber hinaus sowohl Tevfik Ceylan als auch Ergi Alihoxha aus privaten Gründen gefehlt hatten, hat der Trainer für dieses Nachbarschaftsduell nun fast seinen kompletten Kader beisammen. Gut möglich, dass in Königsfeld auch die beiden Probespieler Franck Bonny und Abdu M‘Boob, die im Kinzigtal einen guten Eindruck hinterließen, erneut dabei sind. „Sie würde ich gerne noch einmal unter Wettkampfbedingungen sehen“, so der Wunsch von Komornicki. Weiter beim FC 08 Villingen bleiben Stürmer Samet Yilmaz und Matthias Stüber. Außerdem haben die 08er mit den beiden Langzeit-Kreuzband-Verletzten Nico Tadic und Jonas Brändle verlängert. (kb)

Auftakt für Königsfeld

Für den Landesligisten FC Königsfeld ist die Partie gegen den Oberligisten der Auftakt in die Vorbereitungsspiele. „Wir haben uns sehr über die Zusage aus Villingen gefreut. Für uns ist das eine super Sache, gegen den ligahöchsten Vertreter aus unserer Region zu spielen“, sagt FCK-Trainer Patrick Fossé. Er sowie Erik Raab und Mike Seidel aus dem Königsfelder Trainer-Trio haben einst selbst das Trikot der Villinger getragen und die Verbindungen zu den Nullachtern nie abreissen lassen. Fossé hofft eine gute Kulisse und ein ordentliches Spiel seiner Elf, die bisher vier Trainingseinheiten in den Beinen hat. Läuft alles nach Plan, will Fossé so vielen Spielern wie nur möglich eine Einsatzchance geben. Eine achtbare Leistung und ein gutes Resultat als Stimmungsmacher für die kommenden Übungseinheiten sind das Ziel der Gastgeber. (daz)