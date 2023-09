Fußball: – Einen Zuwachs von 24 neuen Unparteiischen meldet die Schiedsrichter-Vereinigung Hochrhein. Am Sommer-Neulingslehrgang in Wehr nahmen 24 junge Frauen und Männer erfolgreich teil. Beim Lehrgang, geleitet von Bezirkslehrwart Luigi Satriano (Zell) wurden mit den Neulingen alle 17 Fußballregeln bearbeitet.

Fußball Für Mathias Heilig vom FC Erzingen muss das Team auf dem Platz einfach passen Das könnte Sie auch interessieren

Die Regelprüfung bestanden alle Teilnehmer und legten damit den Grundstein für den ersten Schritt ihrer Schiedsrichterkarriere. Abgerundet wurde der Neulingslehrgang mit einem Treffen im Sportheim des SV Herten. Hier wurde den neuen Schiedsrichtern relevante Themen wie DFBNet, Meldungen von Vorkommnissen und die so genannte Eskalationskette erklärt. Zudem wurden sie von erfahrenen Unparteiischen in die Aufgaben und Pflichten der Schiedsrichter eingearbeitet.

Neue Schiedsrichter im Bezirk Die erfolgreichen Absolventen Lena Mohr, Arber Mustafaj, Sören Simon (alle VfR Horheim-Schwerzen), Fynn Hüller (FC 08 Bad Säckingen), Julian Lewitzki (FC Wallbach), Romeo Monteiro Martins (FC Tiengen 08), Aliyah Goehlke Muriset, Louis Doster (beide FC Wittlingen), Jannek Schwab (VfR Bad Bellingen), Jona Lewa, Niklas Renk (beide FV Haltingen), Michel Kuhn, Lucas Abig, Joris Wiesemann (alle FV Lörrach-Brombach), Dijan Rexhepi, Baris Usak, Nantwin Obermeier (alle Bosporus FC Friedlingen), Ugur Gürsoy (FV Tumringen), Davide Colucceloo (TuS Efringen-Kirchen), Lounes Bellahsen, Albin Sallauka, Taylor Levante (alle SV Weil), Valentin Preinl (FC Kandern), Jonathan Birzele (SG Grenzach/Wyhlen), Stefan Dudzik (TuS Stetten).

Schiedsrichter-Obmann Ramon Leisinger: „Mit Abschluss des Treffens sind nun alle Neulinge einsetzbar und werden in den kommenden Wochen ihre ersten Spielleitungen absolvieren.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

„Mit Abschluss des Treffens sind nun alle Neulinge einsetzbar und werden in den kommenden Wochen ihre ersten Spielleitungen absolvieren“, freut sich Schiedsrichter-Obmann Ramon Leisinger (Olten/CH): „Die Gesamtzahl an Schiedsrichter im Hochrhein übersteigt damit die 200er Marke und liegt aktuell bei 210. Wir freuen uns über den Zuwachs in der Schiedsrichterfamilie Hochrhein.“