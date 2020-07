Schiedsrichter Timo Bugglin vom TuS Binzen hat einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter gemacht. Der überregional aktive Unparteiische aus Weil am Rhein absolvierte erfolgreich den DFB-Lehrgang zur Junioren-Bundesliga an der Sportschule des Hessischen Fußballverbands in Grünberg bei Gießen.

Regionalsport Hochrhein Südbadens Schiedsrichter-Obmann Ralf Brombacher ist von der Resonanz auf den ersten Online-Lehrgang überwältigt

Neben den physischen und theoretischen Leistungsprüfungen standen für die jungen Schiedsrichter die anstehenden Regeländerungen sowie als Schwerpunktthemen die Spielleitungen und Organisatorisches auf dem Programm. Timo Bugglin, der vor der Corona-Zwangspause zuletzt als Schiedsrichter der Bezirksliga-Partie zwischen dem FC Schönau und dem FC Schlüchttal (3:0) im Einsatz war, wird künftig Spiele der B-Junioren-Bundesliga leiten.