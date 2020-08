Fußball-Kreisliga, A-Ost: – Die Frage nach den Titelfavoriten taucht jedes Jahr auf. Selten zuvor war es jedoch so schwer, den Kreis einzuengen. Dem SV BW Murg ist durchaus die Rolle des Topfavoriten einzuräumen.

Regionalsport Hochrhein Fußball-Kreisliga, A-Ost: Aufgebote der Mannschaften für die Saison 2020/21 Das könnte Sie auch interessieren

Das verrät der Blick auf die Entwicklung in der vergangenen Saison und die Zusammensetzung des Kaders. In Giuseppe Stabile haben die Blau-Weißen zudem einen neuen, motivierten Trainer, der sicher frischen Wind und neue Ideen ins Team bringt.

Der SV BW Murg war eines der Teams, dem das Corona-Virus und der Abbruch der Saison die Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga genommen hat. Was bleibt, ist der Titel „Corona-Vizemeister“. Doch dieser verpflichtet.

Giuseppe Stabile, Trainer SV BW Murg: „Ich sehe uns stärker als in der vergangenen Saison. Aber es muss erst alles zusammen passen.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Stabile nimmt die Favoritenrolle an. „Ich sehe uns stärker als in der vergangenen Saison“, sagt der neue Trainer, „aber es muss erst alles zusammen passen.“ Nach dem eher mäßigen Start in die Vorbereitung laufe es jetzt immer besser. Stabile: „Jetzt geht es Richtung Pflichtspiele. Ich hoffe, dass wir nicht holprig starten.“ Die Liga kennt Stabile noch nicht. Nur so viel: Er traut dem einen oder anderen Team ohne weiteres eine gute Rolle zu.

Regionalsport Hochrhein Küssaburg-Pokal: VfR Horheim-Schwerzen mit Kantersieg im Finale gegen den SV Rheintal Das könnte Sie auch interessieren

Wenige Kilometer westwärts freuen sich der SV Obersäckingen und der FC 08 Bad Säckingen jetzt schon auf die beiden Stadtderbys. „Das sind definitiv die Höhepunkte der Saison“, sagt Clemens Bauer, Trainer des FC 08 Bad Säckingen. Zunächst gilt aber seine Konzentration seinem Team. Bauer will mit seinen Spielern auf keinen Fall erneut in den Abstiegskampf verwickelt werden. Der Kader ist noch einmal verjüngt worden. Bauer spricht von seiner „Rasselbande“. „Die alte Garde ist weg, jetzt müssen eben die Jungen mehr Verantwortung übernehmen. „Ich hoffe, sie haben das Schweinsteiger-Gen“, scherzt der Trainer.

Regionalsport Hochrhein Spannende Duelle in der zweiten Hauptrunde des Rothaus-Bezirkspokals Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt scheint die Liga so ausgeglichen wie selten zuvor zu sein. Es drängt sich die Frage auf, wie stark der FC Geißlingen, Dritter der vergangenen Saison, noch ist. Immerhin haben die Geißlinger den Weggang von Dominik Flum zu verkraften. Zudem muss der neue Trainer Marcel Kieliszek immer noch auf einige Langzeitverletzte verzichten. „Gewiss gibt es ambitioniertere Teams, zum Beispiel den SV BW Murg„, sagt Kieliszek. Aber er ist sich sicher, dass seine Elf eine gute Rolle spielen kann, wenn alle wieder an Bord sind.

Der SV Nöggenschwiel schloss die vergangene Runde auf Platz vier ab. So gut stand er noch nie. Man darf gespannt sein, ob die Elf von Trainer Pepe Pavano an die starke Spielzeit anknüpfen kann. C.S.I. JR Laufenburg hinterließ einen guten Eindruck. Der FC Weizen schielt vielleicht weiter nach oben. Sicher erwischt die Spvgg. Wutöschingen diesmal einen besseren Start als im vergangenen Jahr. Alles dürfte ziemlich eng werden. So ist die Frage, wer gegen den Abstieg spielt, genau so schwer zu beantworten.