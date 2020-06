Fußball-Kreisliga B-2: – Der FSV Rheinfelden setzt in der Besetzung des Trainerpostens für seine zweite Mannschaft auf eine vereinsinterne Lösung.

Regionalsport Hochrhein Giovanni Di Feo wird Cheftrainer beim FSV Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

So wird Sascha Rueb (33), viele Jahre lang Spieler der ersten und zweiten Mannschaft, Trainer der Reserve, die in der abgebrochenen Saison Spitzenreiter der Staffel 2 der Kreisliga B ist und bei Abbruch der Runde in die Kreisliga A aufrücken würde. Rueb, der 2014 vom SV Herten zum FSV Rheinfelden wechselte, wird damit Nachfolger von Karlheinz Dages.

Regionalsport Hochrhein Giovanni Di Feo: „Die Strukturen müssen stimmen“ Das könnte Sie auch interessieren

Der FSV Rheinfelden will künftig auf Kontinuität setzen. Dieses Ziel hat Sportlicher Leiter Dieter Maier bereits bei der Verpflichtung von Giovanni Di Feo als Trainer der Landesliga-Mannschaft vorgegeben.