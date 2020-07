Fußball: – In nur fünf Spielen katapultierte sich Luigi Satriano aus Zell an die Spitze der Schiedsrichter in der Regionalliga Südwest. Der 33-Jährige war erst im Sommer 2019 aus der Oberliga aufgestiegen.

Regionalsport Hochrhein Mathias Heilig schafft den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Zum Einsatz kam Satriano in fünf Spielen und verdiente sich dabei Bestnoten. Geleitet hat er in der vierthöchsten deutschen Spielklasse die Partien Bayern Alzenau – FSV Mainz II 0:3; VfR Aalen – TSG Balingen 1:2; TuS RW Koblenz – SV Elversberg 1:4; FSV Frankfurt – TSV Steinbach-Haiger 2:1 sowie FK Pirmasens – Bayern Alzenau 2:0. Dabei kam er mit 25 Verwarnungen, zwei Gelb-Roten und einer Roten Karte aus.

Regionalsport Hochrhein Jonas Brombacher darf künftig in der 3. Fußball-Liga assistieren Das könnte Sie auch interessieren

Nichtsdestotrotz leitete Satriano, der zudem als Lehrwart im Bezirk Hochrhein aktiv ist, auch weiterhin Spiele auf Bezirksebene. Unter anderem war er in der Bezirksliga beim Derby zwischen dem FC Tiengen 08 und den FC Erzingen im Einsatz. Außerdem leitete er die Spiele zwischen dem FC Hochrhein und dem VfB Waldshut sowie zwischen dem FC Erzingen und dem FC Wittlingen.