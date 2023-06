Juniorenfußball: – Für die A-Junioren der SG FC Wehr/Bergalingen ist in der 87. Minute des Aufstiegsspiel gegen den SC Lahr ein Traum wahr geworden. David Rizani erzielte auf der Sportanlage des VfR Pfaffenweiler bei Freiburg den Siegtreffer für die Jungs aus dem Wehratal und dem Hotzenwald. Die mit einem großen Bus mitgereisten Fans waren aus dem Häuschen. In der kommenden Saison reisen Gastmannschaften aus ganz Südbaden zu den Heimspielen in Bergalingen und Wehr an.

Aufgestiegen: Die A-Junioren der SG FC Wehr/Bergalingen spielen in der kommenden Saison in der Verbandsliga. | Bild: Ralf Kohlbrenner

Für Trainer Markus Meier vom FC Bergalingen, der gemeinsam mit Alexander Rebis vom FC Wehr die Mannschaft unter seinen Fittichen hat, war es ein besonderes Spiel. Als junger Fußballer spielte er bei einem der beiden Vorgänger des 2015 gegründeten Fusionsvereins SC Lahr. Der heutige Jugendleiter des Gegners war sein Trainer: „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich unsere Wege auf diese Weise wieder kreuzen.“

Nun sogar mit einem guten Ende, denn Meier sah seine Elf zwar nicht als chancenlos im Duell gegen den Vizemeister der Nord-Staffel, die von Teams aus den Bezirken Offenburg, Baden-Baden und Rastatt gebildet wird: „Aber diese Staffel scheint mich durchaus etwas stärker zu sein“, so Meier.

Führungstreffer: Marco Hanser erzielte für die SG FC Wehr/Bergalingen nach 20 Minuten das 1:0. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Die SG FC Wehr/Bergalingen war ohnehin als Tabellendritter ins Spiel nachgerückt, da der vier Punkte bessere Vizemeister SG Ewattingen auf das Entscheidungsspiel verzichtet hatte.

In Pfaffenweiler ging die SG FC Wehr/Bergalingen durch Marco Hanser, der schon Bezirksliga-Einsätze in der „Ersten“ hatte, nach 20 Minuten in Führung. Der Vorsprung hielt bis zur 73. Minute, als Tim Gerasch der Ausgleich gelang. Als schon mit einer Verlängerung zu rechnen war, schlug David Rizani zu – 2:1.

VfB Waldshut bleibt in der Landesliga

Einen erfreulichen Nebeneffekt hat der Sieg für die A-Junioren des VfB Waldshut. Die wären eigentlich abgestiegen gewesen, bleiben nun aber in der Landesliga und dürfen sich in der neuen Saison nicht nur wieder aufs Derby gegen Lokalrivale SG FC RW Weilheim freuen, sondern nun auch auf den FC Tiengen 08, der als souveräner Bezirksligameister aufgestiegen ist.