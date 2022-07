Tennis-Badenliga: – Sein Saisonziel hat der TC Rot-Weiß Tiengen schon erreicht Was nach dem Erreichen der Aufstiegsrunde zur Regionalliga an den kommenden zwei Wochenenden noch folgt, ist für Trainer Christoph Back eine schöne Zugabe. Dennoch möchte er mit seinem Team am Sonntag, 11 Uhr, das Hochrhein-Derby beim TC 1923 Grenzach schon erfolgreich bestreiten.

Aus diesem Grund bereitet Back seine Mannschaft seriös auf den Gegner vor. Erst nach dem Abschlusstraining heute Abend, will mit seinem Team entscheiden, wer aufgestellt wird. „Wir überlegen ernsthaft, ob wir einige Spieler aus den hinteren Reihen aufbieten werden“, gibt er Einblick in seine Gedanken.

Der Coach schätzt den Gegner hoch ein, spricht von einem Grenzacher Top-Team. Back ist aber so selbstbewusst, zu sagen: „Wenn unsere Mannschaft gut drauf ist, wird es schwer, sie zu besiegen! Wir gehen entspannt und ohne Druck in die Begegnung.“

Trainer Christoph Back (TC RW Tiengen): „Wir gehen locker und ohne Druck in die Aufstiegsspiele. Wir überlegen ernsthaft, ob wir einige Spieler aus den hinteren Reihen aufbieten werden.“ | Bild: Welte, Gerd

Back setzt vor allem auf den Teamgeist, der sich über Jahre etabliert habe. „Das ist wie in einer Familie“, schwärmt er vom „extrem guten Miteinander“. Und er ist stolz darauf, dass in den bisherigen Begegnungen alle Spieler an ihr Leistungslimit heran gegangen seien und die Vorgaben erfüllt haben.

Ein wenig hadert Christoph Back mit dem Spielplan in der Aufstiegsrunde. Das Auswärtsspiel beim TC Grenzach bestreitet er mit dem TC RW Tiengen am kommenden Sonntag, das Heimspiel gegen den TC Schönberg Freiburg findet dann erneut an einem Samstag, am 23. Juli, ab 11 Uhr, auf den Plätzen an der Schlücht statt.

„Leider hatten wir in dieser Saison dann alle Heimspiele an einem Samstag, sonntags wären sicher mehr Zuschauer gekommen“, ist sich Back sicher. Ambitionen, den Aufstieg in die Regionalliga anzupeilen hat der Tiengener Teamchef allerdings nicht. Da sieht er den TC Schönberg Freiburg in der Rolle des Favoriten.