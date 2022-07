Tennis vor 13 Stunden TC RW Tiengen siegt bei Post Südstadt Karlsruhe und steht sicher in der Aufstiegsrunde Tennis-Badenliga: Nach dem 6:3 gegen den TC Markdorf gewinnt der TC RW Tiengen auch bei Post Südstadt Karlsruhe mit 7:2. Team von Trainer Christoph Back hat sein Saisonziel schon erreicht.

Der Einser sticht: Raphael Lustenberger, die Nummer 1 des TC RW Tiengen, siegte in seinen beiden Einzeln am Wochenende und hatte einen wichtigen Anteil beim 6:3-Erfolg gegen den TC Markdorf am Samstag und beim 7:2-Sieg am Sonntag bei Post Südstadt Karlsruhe. | Bild: Ralf Schäuble