Fußball-Kreisliga A, Ost: – Die Partie zwischen der Spvgg. Wutöschingen und dem SC Lauchringen ist schon Klassiker zu bezeichnen. Das Nachbarschaftsduell ist wohl die Interessanteste Paarung des zehnten Spieltags. Eine mit unterschiedlichen Vorzeichen. Während die Wutöschinger um den Anschluss kämpfen, bewegt sich der SC Lauchringen ohne Sorgen im oberen Tabellendrittel.

Die Bilanz aus den vergangenen 17 Partien, in denen sich die beiden gegenüber standen, ist fast ausgeglichen. Sechs Mal gewann die Spvgg., fünf Mal der SC Lauchringen, sechs Unentschieden gab‘s. Das Derby ist immer spannend. Selten gab es hohe Siege wie beim 4:0 der Spvgg. in der vergangenen Saison.

Derby hin oder her. Spvgg.-Trainer Daniel Pietzke plagen andere Sorgen. Seit dem Saisonstart muss er auf viele Stammkräfte verzichten. Woche für Woche tritt seine Elf in Rumpfbesetzung an und steht dennoch ihren Mann. Obwohl sie erst sieben Punkte gesammelt hat. „Es wird sich in nächster Zeit auch nicht groß ändern“, sagte Pietzke in einem Gespräch in dieser Woche. Improvisieren ist angesagt.

Sein Team sei einige Mal nahe dran gewesen. Oft wurde es unter Wert besiegt. Gegen den SC Lauchringen wollen die Wutöschinger ihren dritten Saisonsieg feiern. Wenn sie diesmal die Chancen verwerten, könnte es klappen. Obwohl der SC Lauchringen im Moment Höhenluft schnuppert.

Immerhin haben die Wutöschinger zwei in der Tasche. Schlimmer trifft es bisher den FC 08 Bad Säckingen und FC Grießen. Die Bad Säckinger haben einmal gewonnen. Nach dem ersten Saisonsieg gab es aber ein Remis und eine Niederlage. Der kurze Tritt aufs Gaspedal ist jäh unterbrochen.

Die Elf von FC-Trainer Clemens Bauer fährt jetzt ausgerechnet zum SV Stühlingen, der zuletzt drei Mal in Folge gesiegt hat und nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Vor allem Adelin Oborocianu (acht Tore) scheint in Schwung zu kommen. In den vergangenen drei Spielen hat er sieben Mal getroffen. Der SV Stühlingen hat insgesamt in drei Spielen 15 Tore erzielt. Im Wutachtal weht im Moment eine steife Brise. Auf die Bad Säckinger kommt einiges zu.

Jede Woche stellt sich dieselbe Frage: Gelingt dem FC Grießen der erste Sieg? Seite etwas mehr als Woche arbeitet der neue Trainer Jörg Ritter mit dem Team. Gegen den FC Weizen (1:3) reichte es noch nicht. Vielleicht schaffen die Klettgauer gegen die Spvgg. Brennet-Öflingen den ersten Dreier.

10. Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Ost mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Samstag, 14.30 Uhr:

SV Stühlingen – FC 08 Bad Säckingen (Vorsaison. -/-). – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – SK-Tipp: 3:0.

Sonntag, 15 Uhr:

Spvgg. Wutöschingen – SC Lauchringen (1:2/4:0). – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – SK-Tipp: 2:1.

VfR Horheim-Schwerzen – SG Mettingen/Krenkingen (1:4/0:5). – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – SK-Tipp: 0:3.

SV Nöggenschwiel – SV Rheintal (2:0/1:1). – SR: Albert Hibold (Wehr). – SK-Tipp: 4:1.

SV BW Murg – SV Albbruck (2:1/3:1). – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – SK-Tipp: 2:0.

FC Weizen – C.S.I. JR Laufenburg (3:2/3:5). – SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen). – SK-Tipp: 4:2.

FC Grießen – Spvgg. Brennet-Öflingen (-/-). – SR: Jamy-James Knittle (Untermettingen). – SK-Tipp: 1:1.

SV 08 Laufenburg II – FC Geißlingen (-/-). – SR: Serkan Öz (Gurtweil). – SK-Tipp: 1:3.