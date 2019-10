von Sportredaktion

Kreisliga A-Ost

FC 08 Bad Säckingen – Spvgg. Wutöschingen 1:1 (0:0). (skh) Beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Chancen. Die Gäste wurden immer wieder bei Standards gefährlich. Domenico Bucalo hatte bereits nach zwanzig Minuten die große Chance zur Führung, vergab diese knapp. Im zweiten Durchgang konnte Bucalo seine Chance diesmal zur Führung nutzen. Kurze darauf setzte Niko Bischoff einen Strafstoß neben das Tor. Torsten Pietzke schaffte dann den Ausgleich für die Gäste.

Tore: 1:0 (56.) Bucalo; 1:1 (72.) Pietzke. – SR: Fabian Wehner (Erzingen). – Z.: 100. – Bes.: Bischoff (Spvgg/60.) verschießt FE.

FC Grießen – FC Weizen 1:3 (1:0). – Jörg Ritter hatte am Mittwoch das Traineramt für den zurück getretenen Markus Althoff übernommen. Er leitete am Freitag das Training und saß gegen den FC Weizen erstmals als Trainer auf der Bank. Zunächst ließ alles nach Plan für seine Elf. Melvin Landwehr brachte die Heimelf in Führung. Die Hausherren hätten vergaben weitere Chancen, um die Führung auszubauen. Bereits bis zur Pause musste Ritter verletzungsbedingt auswechseln. Die Verletzungen brachten den FC Grießen aus dem Konzept. FCW-Trainer Michael Gallmann stellte zur Halbzeit um und konnte nach der Pause mit seiner Elf das Spiel zu seinen Gunsten drehen.

Tore: 1:0 (20.) M. Landwehr; 1:1 (49.) Eichhorn; 1:2 (70./FE) Müllek; 1:3 (82.) Baumann. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 150.

Jörg Ritter, FC Grießen. Bild: Ö. Karasaç | Bild: Özkan Karasaç

SV Rheintal – SV Stühlingen 0:4 (0:3). – Adelin Oborocianu netzte zwei Mal ein, Andreas Mies machte mit dem dritten Tor die Rheintaler Hoffnungen endgültig zu Nichte. Der Drei-Tore-Vorsprung fiel sicherlich ein bisschen zu hoch aus. Der SV Rheintal kämpfte und hatte auch einige Chancen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Niklas Lang für die Stühlinger.

Tore: 0:1 (26.) und 0:2 (34.) beide Oborocianu; 0:3 (40.) Mies; 0:4 (52.) Lang. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 90.

SV Albbruck – VfRHorheim-Schwerzen 3:3 (1:1). – Philipp Kirves nutzte die erste Albbrucker Chance zur Führung. Die Gäste drehten das Spiel durch Andreas Hoffmann und Richard Zielke. Der SV Albbruck schaffte durch Lucas Jehle den Ausgleich. Kurze Zeit später stellte Tobias Ringgeler die VfR-Führung wieder her. In der hitzigen Schlussphase mussten zwei Gästeakteure frühzeitig vom Feld, und der SV Albbruck nutzte einen Strafstoß in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Tore: 1:0 (19.) P. Kirves; 1:1 (33.) Hoffmann; 1:2 (62./FE) R. Zielke; 2:2 (65.) L. Jehle; 2:3 (67.) Ringgeler; 3:3 (90.+4/FE) L. Jehle. – SR: Jamy-James Knittle (Untermettingen). – Z.: 120. – Bes.: Rot für I. Demir (VfR/87.) wg. Zuschauerbeleidigung; GR für Thoma (VfR/90.+2).

C.S.I. JR Laufenburg – SV Nöggenschwiel 2:1 (1:0). – C.S.I.-Trainer Salvatore Spano freute sich über den Punktgewinn. Jedoch machte es die Pavano-Elf den Laufenburgern nicht einfach. „Es war schwer, der SV Nöggenschwiel stand sehr gut“, lobte Spano den Gegner. Die Nöggenschwieler fanden dagegen keine Mittel.

Tore: 1:0 (33.) und 1:1 (55./ET) beide Laisa; 2:1 (72.) Tardo. – SR: Marc Pertler (Rheinfelden). – Z.: 50. – Bes.: GR für Hoti (C.S.I./80.).

Spvgg. Brennet-Öflingen – FC Geißlingen 1:2 (1:1). – Die Spvgg. verlor etwas unglücklich. Die Heimelf hätte zumindest einen Punkt verdient. Zunächst brachte Pascal Bercher die Gäste mit seinem Tor in Führung. Timo Bernauer konnte seine Chance zum Ausgleich nutzen. Nach dem Seitenwechsel nutzte Dominik Flum einen Strafstoß zum 2:1-Erfolg für den FC Geißlingen.

Tore: 0:1 (20.) Bercher; 1:1 (40.) Bernauer; 1:2 (58./FE) Flum. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 100.

SC Lauchringen – SV BW Murg 1:1 (0:1). – Der Murger Francesco Lo Presti brachte mit seinem Strafstoßtor seine Elf in Führung. Im ersten Durchgang taten sich beide Mannschaften schwer, weitere Chancen herauszuspielen. Nach der Pause hatten beide Torhüter mehr zu tun. Josip Tokic glich nach einem Angriff für die Heimelf aus. Beide Teams hatten noch Chancen zum Sieg.

Tore: 0:1 (13.) Lo Presti; 1:1 (64.) Tokic. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 80.

SG Mettingen/Krenkingen – SV 08 Laufenburg II 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 (3.) Happle, 2:0 (6.) Gantert, 3:0 (62./FE) J. Bächle, 4:0 (65.) Gantert, 5:0 (87.) Sibold. – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Z.: 110.

Kreisliga A-West

SFSchliengen – SV Eichsel 4:2 (2:2). – Der SV Eichsel schaffte trotz zwischenzeitlicher Führung nicht, die Punkte aus Schliengen mitzunehmen. Die Rheinfelder kämpften, hielten gut mit und hatten Chancen für weitere Tore. Der SF Schliengen ließ sich nach dem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und machte den Sieg klar.

Tore: 1:0 (7.) Held; 1:1 (10.) und 1:2 (16.) beide Karau; 2:2 (42.) Sielaff; 3:2 (54.) und 4:2 (90.) beide Held. – SR: Martin Bernek (Weil). – Z.: 100.

FC Steinen-Höllstein – FC Wehr 4:1 (3:1). – FCW-Trainer Uwe Kraehling musste die Niederlage seiner Elf anerkennen. Der FC Wehr startete gut und konnte durch Francesco Vardi verdient in Führung gehen. Danach verloren die Gäste den Faden, fabrizierten einige individuelle Fehler und luden den Gegner zum Toreschießen ein. Der FC Steinen nutzte die Wehrer Patzer eiskalt aus.

Tore: 0:1 (14.) Vardi; 1:1 (19.) und 2:1 (22.) Gültekin; 3:1 (34.) Sahin; 4:1 (80.) Argast. – SR: Timo Bugglin (Weil). – Z.: 100.

TuS Kl. Wiesental – FV Degerfelden 1:2 (1:1). – Die Elf von Spielertrainer Patrick Streule konnte dank seiner beiden Tore als Sieger vom Platz gehen und wichtige Punkte einfahren. Der FVD musste aber kämpfen. Die Gäste gingen zunächst durch Streule in Führung. Die Tegernauer setzten den FV Degerfelden dann immer wieder unter Druck und schafften den Ausgleich. Streule erzielte erneut die Führung für seine Elf. Die brachte sie geschickt über die Zeit.

Tore: 0:1 (18.) Streule; 1:1 (28.) Bechtel; 1:2 (70.) Streule. – SR: Ronny Engel (Efringen-Kirchen). – Z.: 90.

TuS Stetten – SV Weil II 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (5.) Stergianos Michailidis. – SR: Holger Trefzer (Hasel) – Z.: 120.

SV Todtnau – FC Hauingen 3:0 (3:0). – Tore: 1:0 (6.) und 2:0 (25.) beide Wissler; 3:0 (36.) A. Gutmann. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 80.

TuS Binzen – SV Liel-Niedereggenen 5:4 (3:2). – Tore: 1:0 (4.) Hupfer; 1:1 (10.) Großklaus; 2:1 (15.ET) Kaiser; 2:2 (32.) Großklaus; 3:2 (44.) Malzacher; 3:3 (64.) Kiefer; 4:3 (73.) Hupfer; 4:4 (83.) Lindenmann; 5:4 (90.) Malzacher. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 70.

FC Huttingen – SV Schopfheim 3:2 (2:1). – Tore: 1:0 (9.) Hartmann; 2:0 (16.) Perrone; 2:1 (35.) Umut; 3:1 (76.) Perrone; 3:2 (83./FE) Asik. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z.: 80.