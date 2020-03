Fußball-Kreisliga A, Ost: – Trainer Clemens Bauer vom FC 08 Bad Säckingen konnte seine Enttäuschung nach dem 2:2 gegen den SC Lauchringen nicht so richtig verbergen. Seine Elf gab alles, versiebte reihenweise gute Chancen und musste sich am Ende mit einem Punkt zufrieden geben. Das war zu wenig dafür, dass die Bad Säckinger zumeist dominierten.

Bauer blieb nur der Griff ins viel zitierte Phrasenschwein: „Das ist eine gefühlte Niederlage.“ Durch die bittere Enttäuschung schimmerte aber doch noch ein bisschen Stolz über die Leistung seiner Jungs. Bauer fasste zusammen: „Wir haben ein super Spiel gemacht, wir haben 80 Prozent Ballbesitz, 20 zu vier Chancen und belohnen uns nicht.“

Nach zehn Minuten übernahmen die Bad Säckinger eindeutig das Kommando. Sie störten früh, machten Druck. Dann die kalte Dusche. Mit dem ersten gefährlichen Angriff hatten die Gäste aus Lauchringen Erfolg. Josip Tokic (26.) spielte in den Lauf von Kebba Manneh, der ließ Bad Säckingens Torhüter Moritz Pfeifer keine Chance. Bitter. Es war die einzige Chance für den SC Lauchringen in der ersten Hälfte.

Bauers Team zeigte sich unbeeindruckt. Jetzt häuften sich die Möglichkeiten. Vor dem Tor klappte es aber nicht so richtig. Der wieder genesene Bennet Wagner (31./33.) verpasste zwei Mal den Ausgleich. Dann legte er für Marco Ays (40.) auf. Sein Schuss drehte sich nach außen weg und saß – 1:1.

Die Bad Säckinger machten nach der Pause gleich weiter. Sie ließen die Gäste kaum durchatmen. Immer wieder stand Lauchringens Torhüter Kevin Wölm im Mittelpunkt. Er hielt den SC Lauchringen im Spiel. Bauer und seine Fußballer verzweifelten indes schier. Die Kugel wollte nicht ins Tor. Bis Nico Erhardt den Ball am Fünfmeterraum bekam und Wölm zum 2:1 überwand.

Was für eine Erleichterung. Erhardt setzte zum Jubeltanz an. der Weg zum Sieg schien geebnet. Zumal die ohne die fehlenden sechs Stammspieler angetretenen Lauchringer an ihrer defensiven Haltung scheinbar nichts ändern wollten.

Aber es war einfach nicht der Tag des FC08. Bauers Defensive sah beim Ausgleich wieder nicht gut aus. Scherzinger wehrte den Ball nach vorne ab. Dennis Gallmann (81.) bedankte sich.

Bauer hakte die Partie schnell ab und schaute nach vorn: „Wenn wir so weiter spielen, mit diesem Power, holen wir die nötigen Punkte und kommen da unten raus.“

Lauchringens Trainer Carmine Marinaro baute in Anbetracht der personellen Notlage auf eine defensive Strategie. Sie ging unterm Strich auf. Auch wenn er gestand: „Wir sind glücklich, was war ein glücklicher Punkt. Aber letztlich haben wir ihn verdient, weil wir nicht aufgesteckt haben.“ Seine Elf spielte effektiv. Fast hätte „Oldie“ Albano Lettieri noch das Siegtor erzielt. Er kam einen Tick zu spät und erwischte den Ball nicht mehr richtig. Doch das wäre wohl des Guten zu viel gewesen.

FC 08 Bad Säckingen – SC Lauchringen 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 (26.) Manneh, 1:1 (40.) Ays, 2:1 (74.) Erhardt, 2:2 (81.) Gallmann. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 70.