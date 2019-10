Fußball-Kreisliga A, Ost: – Tabellenführer SG Mettingen/Krenkingen und Verfolger FC Geißlingen werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Der SV BW Murg kommt allmählich in Schwung. Er hat sich schon an die Spitzenteams heran getastet. Nach wie vor überraschen der SV Nöggenschwiel und VfR Horheim-Schwerzen. Obwohl das Duo jüngst etwas den Faden verloren hat.

Dies gilt besonders für den VfR Horheim-Schwerzen. Zuletzte kassierten die „Schwarz-Gelben“ drei Niederlagen in Folge. Das trübt die tolle Startbilanz nunmehr erheblich. In der Partie beim FC Geißlingen wird es sich zeigen, ob die Horheimer den Abwärtstrend stoppen können.

Der VfR steht, nach den Leistungen der vergangenen Wochen zu urteilen, vor einer Herkulesaufgabe. Zumal die Geißlinger im Moment gut drauf sind. Von den jüngsten fünf Spielen gewannen sie vier und trotzten der SG Mettingen/Krenkingen ein Remis ab – als bisher einziges Team.

Nicht ganz so düster lief es zuletzt beim SV Nöggenschwiel. Der große Schwung aus den ersten Wochen ist jedoch verpufft. Die Nöggenschwieler verloren zuletzt drei Mal, bei einem Remis. Immerhin gelang zwischendurch noch ein Sieg. Sie schnupperten schon an den Spitzenplätzen, sind zwar immer noch guter Dritter, aber der Abstand zum FC Geißlingen beträgt sechs Zähler.

Die Nöggenschwieler fahren nun zum FC 08 Bad Säckingen, der sein Selbstvertrauen offensichtlich zurückgewonnen hat. Beeindruckend, wie die Bad Säckinger beim 4:3 in Stühlingen zurückkamen und einen 2:3-Rückstand noch drehten. Auf den SV Nöggenschwiel wartet eine schwere Aufgabe.

Der dritte im Bunde der Überraschungsteams ist der SC Lauchringen. Auch er musste beim 1:2 bei der Spvgg. Wutöschingen einen Dämpfer hinnehmen. Gegen den SV Stühlingen soll wieder ein Sieg her. Auch die Stühlinger haben nach der mäßigen Vorstellung am vergangenen Wochenende in Lauchringen etwas gutzumachen. Eine interessante Partie.

Kann der SV BW Murg seinen Lauf fortsetzen und die SG Mettingen/Krenkingen bremsen? Im Moment spult die SG sein Programm souverän ab. 41 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Die Blau-Weißen müssen vor allem die starke Offensive des Tabellenführers in den Griff bekommen. Wie‘s geht, haben die Murger in der vergangenen Saison beim 2:1 in Detzeln gezeigt. Die SG konnte gegen die Murger in der zurückliegenden Spielzeit keinen Sieg verbuchen.

11. Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Ost mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Freitag, 20 Uhr:

SV Albbruck – Spvgg. Wutöschingen (Vorsaison: 2:3/2:3). – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – SK-Tipp: 2:2.

Samstag, 15 Uhr:

FC Geißlingen – VfR Horheim-Schwerzen (3:0/4:1). – SR: Maximilian Gaar (Konstanz). – SK-Tipp: 3:1.

15.30 Uhr:

FC 08 Bad Säckingen – SV Nöggenschwiel (-/-). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – SK-Tipp: 1:1.

16 Uhr:

SG Mettingen/Krenkingen – SV BW Murg (2:2/1:2). – SR: Antonio Iamello (Rheinfelden). – SK-Tipp: 4:2.

Sonntag, 14.30 Uhr:

SC Lauchringen – SV Stühlingen (-/-). – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – SK-Tipp: 3:3.

SV Rheintal – FC Weizen (0:2/1:1). – SR: Fabrizio Spidalieri (Zell). – SK-Tipp: 1:2.

Spvgg. Brennet-Öflingen – SV 08 Laufenburg II (-/-). – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – SK-Tipp: 2:1.

15 Uhr:

C.S.I. JR Laufenburg – FC Grießen (-/-). – Uwe Seifert (Waldshut). – SK-Tipp: 2:0.