Fußball: – Torwart David Bergmann verlässt im Sommer nach drei Jahren den Regionalligisten Bahlinger SC und wechselt als neue Nummer 1 zum Oberligisten SV Linx in die Ortenau. Der 22-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des FC Wehr. Er studiert in Freiburg auf Lehramt (Sport und Deutsch).

Für den Wehrer ist der Wechsel eine Chance, denn beim SV Linx soll er als Nummer 1 in die Oberliga-Saison 2020/21 gehen. Er tritt die Nachfolge von Norman Riedinger (32) an, der zum Bezirksligisten Spvgg. Ottenau wechselt.

Seine drei Jahre beim Bahlinger SC waren für David Bergmann unterm Strich geprägt von einer schweren Verletzung: „Anfangs lief es ganz gut, denn ich war ja 2017 vom FC Aarau als Nummer 3 in den Kaiserstuhl gekommen.“ Bergmann spielte zunächst in der „Reserve“ in der Bezirksliga, rückte dann zur Rückrunde 207/18 fest in den Kader der „Ersten“ und hatte sechs Einsätze in der Oberliga.

Ein Einschnitt war dann aber ein Kahnbeinbruch, der ihn ein dreiviertel Jahr aus dem Verkehr gezogen hatte: „Das hat mir einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht“, so Bergmann, der im vergangenen Jahr mit dem Bahlinger SC den Aufstieg in die Regionalliga feierte. Der nächste Rückschlag erfolgte im September 2019, als festgestellt wurde, dass das Kahnbein nicht ganz verheilt war. „Ich musste dann doch operiert werden“, so Bergmann, der aktuell wieder einsatzbereit ist und sich zu Hause wegen der Corona-Zwangspause fit hält.

Der 1,93 m große Torwart wird die Strecke von seinem Wohnort Freiburg nach Linx mit seinem früheren BSC-Teamkollegen Timo Wehrle in einer Fahrgemeinschaft zurücklegen“, schreibt der Kicker in seiner Meldung, die auf Angaben des SV Linx basiert.

In die Heimat hat David Bergmann vor allem den familiären Kontakt. Auch den Weg des FC Wehr verfolgt er weiterhin genau: „Ich tausche mich immer wieder mit Michael Bauder aus, bin also stets auf dem Laufenden, was den Club und meine Kumpels angeht“, so Bergmann.