Fußball: – Zu viele Schiedsrichter wird es im Fußball sicher nie geben. Weit über 6000 Spiele werden im Verlauf einer Saison von Einteiler Dieter Grethler besetzt. Dafür stehen ihm gerade einmal 180 aktive Unparteiische zur Verfügung. Schiedsrichter auf dem Sportplatz sind nach wie vor Mangelware.

Dem Missstand versucht der Südbadische Fußballverband (SBFV) alljährlich im Januar abzuhelfen und bietet in allen sechs Bezirken einen viertägigen Neulingslehrgang an. Allerdings bieten die Schiedsrichter nicht nur diesen Kurs. Sollten es einer oder mehrere benachbarte Vereine schaffen, mindestens 15 Teilnehmer für einen Lehrgang zu finden, würde dieses Angebot auch vor Ort stattfinden können, so Steffen Fante vom Schiedsrichter-Ausschuss des Südbadischen Fußballverbandes: „Schließen Sie sich zusammen und organisieren eine individuelle Ausbildung für neue Schiedsrichter.“

Bild: Südbadischer Fußballverband (SBFV)

Angesprochen sind Jugendliche ab 14 Jahren sowie nicht mehr aktive Spielerinnen und Spieler, die ihrem Sport verbunden sind. „Die Bewerber müssen schon wegen des Versicherungsschutzes Mitglied in einem Fußballverein sein und die Einsatzbereitschaft mitbringen, jährlich mindestens 20 Spielleitungen zu übernehmen“, so Fante: „Zudem ist an Weiterbildungen an acht Abenden pro Jahr teilzunehmen.“

Reizvoll dürfte nicht nur die Chance sein, bei Eignung in die überegionalen Klassen der Landesverbände aufzusteigen. Schiedsrichter bekommen ihre Fahrtkosten ersetzt und erhalten eine Aufwandsentschädigung, die abhängig von der Spielklasse ist. Zudem wird freier Eintritt bei Spielen im Bereich des Deutschen Fußballbundes gewährt.