Regionalsport Hochrhein 28. November 2019, 15:29 Uhr

Herbstmeister SG Mettingen/Krenkingen tritt mit Wut im Bauch gegen den FC Grießen an

Nach der ersten Niederlage in der Fußball-Kreisliga A, Ost ist die Elf von Trainer Georg Isele besonders motiviert. SV BW Murg will gegen die Spvgg. Wutöschingen den fünften Sieg in Folge feiern