Kreisliga A, Ost

FC Weizen – SV Nöggenschwiel 1:1 (0:1). (skh) Der FC Weizen konnte an diesem Tag froh sein, Moritz Silbereis im Kasten stehen zu haben . Der Schlussmann des FC Weizen verhinderte mit seinen tollen Paraden mehrmals das vorzeitige K.o. gegen den SV Nöggenschwiel. Kurz vor der Pause schaffte es Zeno Zanotti dennoch, Silbereis zu überwinden und erzielte das Führungstor für die Gäste. Daniel Bächle hatte die vorzeitge Entscheidung auf dem Fuß, seinen Strafstoß schoss er übers Tor. Erst in der Nachspielzeit schaffte Heiko Güntert das Tor zum Ausgleich, welches keiner mehr erwartet hatte. Weizens Trainer Michael Gallmann war erleichtert nach dem Punktgewinn. „Der SV Nöggenschwiel war die bessere Mannschaft, doch wir haben am Schluss noch einmal Moral gezeigt“, freute sich Gallmann über das alles in allem glückliche Unentschieden.

Tore: 0:1 (45.) Z. Zanotti; 1:1 (90.+4) Güntert. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Z.: 200. – Bes.: Bächle (SVN/75.) verschießt FE.

SC Lauchringen – SV 08 Laufenburg II 2:1 (1:0). – Nach zuletzt drei sieglosen Spielen konnte der SC Lauchringen wieder jubeln. Josip Tokic legte mit seiner Führung den Grundstein für den Lauchringer Erfolg. Kebba Manneh konnte nach der Pause auf 2:0 erhöhen. Auch der 2:1-Anschlusstreffer durch Alexander Herr brachte die Hausherren nicht aus ihrem Konzept. Die Laufenburger Reserve fand wenig Mittel, um den Lauchringern gefährlich zu werden. In der Schlussphase wurde es nochmal etwas hitzig, dennoch verteidigte der SC Lauchringen den knappen Vorsprung und verpasste den Gästen die erste Saisonniederlage.

Tore: 1:0 (19.) Tokic; 2:0 (47.) Manneh; 2:1 (65.) Herr. – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – Z.: 100.

SV Albbruck – FC Geißlingen 1:4 (1:1). – Zunächst machten die Hausherren durch Tobias Hoffmann die verdiente Führung zum 1:0. Yannik Rutschmann konnte im ersten Durchgang den Ausgleich für den FC Geißlingen erzielen. Nach der Pause machte waren die Gäste spielbestimmend. Die Geißlinger Angreifer tauchten mehrmals im gegnerischen Strafraum auf und konnten drei Tore erzielen. Trotz zweier gelb-roter Karten schaffte es der Gast, den Druck auf den SV Albbruck weiterhin aufrecht zu erhalten.

Tore: 1:0 (6.) Hoffmann; 1:1 (27.) Rutschmann; 1:2 (56.) Sutter; 1:3 (83.) Nohl; 1:4 (90.+1) Golic. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 100. – Bes.: GR für Flum (FCG/67.) und Celik (FCG/86.).

FC 08 Bad Säckingen – VfRHorheim-Schwerzen 2:1 (0:1). – Der VfR Horheim konnte durch einen abgefälschten Schuss glücklich mit 1:0 in Führung gehen. Der FC 08 Bad Säckingen ließ seine Kopf nicht hängen und reagierte auf den Rückstand. Domenico Bucalo drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag. Die Führung beflügelte die Heimelf. Die Bad Säckinger erarbeiteten sich viele weitere Chancen. Auch die Gäste hatten kurz vor Ende der Partie eine große Möglichkeit, ein Säckinger Spieler konnte den Ball von der Linie klären und den Ausgleich verhindern. „Endlich haben wir die Früchte geerntet“, freute sich FCB-Trainer Clemens Bauer über den Einsatz seiner Elf.

Tore: 0:1 (12.) Ringgeler; 1:1 (55.) und 2:1 (76.) beide Bucalo. – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Z.: 50.

C.S.I. JR Laufenburg – Spvgg. Wutöschingen 2:0 (1:0). – C.S.I.-Trainer Salvatore Spano freute sich über den Sieg seiner Elf gegen die Spvgg. Wutöschingen. Seine Mannschaft versuchte von Beginn an, das Spiel zu bestimmen. Die C.S.I.-Kicker hatten einige gute Chancen im ersten Durchgang, konnten diese jedoch nicht nutzen. Lediglich Nico Maenza erzielte per Strafstoß die Führung für die Spano-Elf „Im zweiten Durchgang hat sich dann gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft waren“, war Spano erleichtert, dass seine Elf die knappe Führung nicht aus der Hand gegeben hat. Naser Hakimboy brachte mit seinem Tor endgültig den Sieg in trockene Tücher.

Tore: 1:0 (18./FE) N. Maenza; 2:0 (51.) Hakimboy. – SR: Kurt Schneeberger (Riedmatt). – Z.: 70.

SV Rheintal – SV BW Murg 0:1 (0:1). – Es entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Der SV BW Murg nutzte einen Rheintaler Fehler eiskalt aus und konnte durch Francesco Lo Prestis Tor in Führung gehen. Der SV Rheintal vergab einige Chancen zum Ausgleich. Trotz der Niederlage war SVR-Sportchef Thorsten Walz zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. „Ein Unentschieden wäre heute mehr als verdient gewesen“, blickte Walz optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

Tor: 0:1 (29.) Lo Presti. – SR: Manuel Werner (Ühlingen). – Z.: 150.

FC Grießen – SV Stühlingen 2:4 (1:1). – Tore: 1:0 (18.) Burmeister, 1:1 (34.) Lang, 1:2 (59.) Oborocianu, 2:2 (70./FE) Asmus, 2:3 (77./FE) Oborocianu, 2:4 (83.) Geng. – SR: Hermann Rochus (Konstanz). – Z.: 170.

Kreisliga A, West

TuS Stetten – FC Wehr 2:4 (0:1). – Im ersten Durchgang brachte Steven Bertolotti die Gäste in Führung. Semih Kilic hatte vor der Pause sogar noch die Chance auf das 2:0, scheiterte im 1:1 Duell an TuS-Schlussmann Fabio Löffler. Nach der Halbzeitansprache kam der TuS Stetten besser inden Rhythmus und drehte das Spiel durch zwei Tore. Der FC Wehr ließ nicht lange warten und konnte im Gegenzug den Ausgleich erzielen. Einmal rettete das Aluminium beim Lattentreffer des TuS Stetten den FC Wehr vor einem erneutem Rückstand. Im nächsten Angriff machten die Wehrer dann alles klar und konnten in der Nachspielzeit noch erhöhen.

Tore: 0:1 (36.) Bertolotti; 1:1 (69./FE) Alici; 2:1 (74.) Berger; 2:2 (76.) Bäumle; 2:3 (87.) Ranert; 2:4 (90.) Santos Silva. – SR: Kai Brunner (Huttingen). – Z.: 100.

TuSBinzen – FC Huttingen 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (83.) Gütlin. – SR: Simon Wolf (Rheinfelden). – Z.: 200.

FC Hausen – SV Weil II 3:2 (1:2). – Tore: 0:1 (8.) Müller; 1:1 (12.) B. Wunderlich; 1:2 (21.) D. Mehmeti; 2:2 (49.) Hug; 3:2 (75.) Berger. – SR: Albert Hilbold (Wehr). – Z.: 50. – Bes.: GR für Glück (SVW/51).

FC Steinen-Höllstein – SV Schopfheim 5:3 (3:1). – Tore: 0:1 (8.) Zein; 1:1 (24.) und 2:1 (38.) beide Sahin; 3:1 (43./FE) Gültekin; 4:1 (53.) Schmidt; 4:2 (60.) Jawneh; 5:2 (85.) Pinar; 5:3 (88.) Kuytan. – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Z.: 100.

TuS Kl. Wiesental – FC Hauingen 2:4 (0:1). – Tore: 0:1 (24.) D. Wojtynek; 1:1 (50.) Bechtel; 1:2 (60.) A. Vogt; 2:2 (79.) Kraft; 2:3 (86.) Schreiber; 2:4 (90.+2) Kempf . – SR: Lorenz Gröne (Wasenweiler). – Z.: 80.

SV Todtnau – SV Liel-Niedereggenen 2:2 (2:1). – Tore: 1:0 (9.) A. Gutmann; 1:1 (11.) Lindemann; 2:1 (36.) Bosl; 2:2 (67.) Großklaus. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 80. – Bes.: Fante (SVL/36.) hält FE von Bosl.