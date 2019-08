Radsport: – Gemeinsam kamen Annette Griner und ihr Lebensgefährte Wolfgang Mayer zwar nicht ins Ziel. Doch das Paar aus Murg-Niederhof stand bei den Siegerehrungen des Arlberg Mountainbike-Marathons dennoch ganz oben auf den jeweiligen Podesten.

Wolfgang Mayer beendete das Rennen über 35 Kilometer und 1325 Höhenmetern in den Tiroler Alpen als Sieger der Gesamtwertung in 1:29,05 Stunden. Der 35-Jährige hatte im Ziel einen knappen Vorsprung von 47 Sekunden auf Lokalmatador Andreas Traxl-Pintarelli. Mayer absolvierte das Rennen in einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,57 km/h, was 2,32 Kilometer pro Minute bedeutet.

Vorjahres-Gesamtsiegerin Annette Griner musste in diesem Jahr zwar mit dem dritten Platz der weiblichen Wertung zufrieden sein, setzte sich aber erneut bei den Elite-Frauen durch. Die 43-jährige Niederhoferin fuhr die Distanz in 1:50,22 Stunden und unterbot mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,03 km/h ihre Zeit von 2018 um fast fünf Minuten. Schneller als Griner, die in der Wertung aller Teilnehmer den 28. Platz belegte, erreichten nur die jüngeren Arlbergerin Daniela Traxl-Pintarelli (1:41,33) und Sarah Marquardt (1:46,26) aus Kempten.

Ebenfalls im Feld der knapp 140 Biker war der 58-jährige Horst Hohler aus Rheinfelden. Der 58-Jährige erreichte das Ziel nach 2:45,23 Stunden auf Platz 118 aller Teilnehmer und auf Platz 28 seiner Altersklasse.