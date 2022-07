von unserer Sportredaktion

Fußball: ESV Südstern Singen – SV Mühlhausen 4:0 (2:0). – Singen startete mit viel Tempo und Druck. Bereits in der 2. Minute erzielte Redon Ismajli die ESV-Führung. Nur eine Minute später erhöhte Nelson Jeckl nach einem schönen Schnittstellenpass auf 2:0. Der SV Mühlhausen kam nur schwer ins Spiel und verbuchte in der 11. Minute den ersten Torabschluss. Bis zur Pause waren dann nur wenige gefährliche Aktionen zu verzeichnen. Die zweite Halbzeit begann dann wieder mit Dominanz des ESV Südstern Singen. Aber auch die Mühlhauser agierten jetzt mutiger, allerdings ohne zum Torerfolg zu kommen. In der 60. Spielminute konnte Josip Galic nach einem durchgerutschten Ball von außen auf 3:0 erhöhen. Kapitän Nedzad Plavci sorgte dann in der 61. Minute für den 4:0-Endstand.

Die letzte Aktion des Spiel gehörte allerdings den Gästen, das erste Südstern-Gegentor im Turnier verhinderte jedoch Torwart Dennis Mulaj mit einer starken Parade.

Tore: 1:0 Ismajli, 2:0 Jeckl, 3:0 Galic, 4:0 Plavci. – SR: Jonas Gumz. – Z: 200.

Türkischer SV Singen – Hegauer FV 0:4 (0:2). – Nach einer Gewitterpause wurde das zweite Spiel etwas verspätet angepfiffen. Die beiden Landesligisten zeigten in der Anfangsphase hohes Tempo und intensive Zweikämpfe. Nach neun Minuten rutschte der Ball nach einem Einwurf durch die Abwehrreihe des TSV und Antonio Greco konnte den Ball zum 1:0 einschieben. In der 10. Minute erhöhte der Hegauer FV durch einen Schuss von Francesco Daniele auf 2:0. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fand der TSV Singen dann besser ins Spiel und kreierte auch Chancen. Der Anschlusstreffer zur Pause wäre durchaus verdient gewesen.

In der zweiten Hälfte zeigten beide Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe. Das Tor machten jedoch wieder die Hegauer. Erneut Antonio Greco brachte den Ball im Netz unter. Anschließend war wieder der Türkische SV Singen am Zug, gefährliche Torabschlüsse wurden jedoch durch den HFV-Torwart pariert. Quasi mit dem Schlusspfiff erhöhte Nico Braun dann noch auf 4:0.

Tore: 0:1 Greco, 0:2 Daniele, 0:3 Greco, 0:4 Braun. – SR: Philipp Gaßner. – Z: 250.

Die Spiele am Freitag

FC Hilzingen – Türk. SV Singen 18.00 Uhr

Mühlhausen – Gottmadingen-B. 19.25 Uhr