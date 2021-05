Herr La Vigna, der CFE Independiente Singen hat seine Fußballmannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Welche Gründe gibt es dafür?

Der CFE Independiente ist nicht nur ein Sportclub, sondern auch ein kulturell ausgerichteter Verein. Zuletzt gab es unterschiedliche Vorstellungen zwischen der sportlichen Führung im Club und der aktuellen Vorstandschaft, was den Fußball angeht. Es ist schade, dass es so enden muss, wir hätten Independiente gerne weiterleben lassen. So hat es aber keine Zukunft mehr gehabt.

Zur Person Pino La Vigna wurde 1975 in Singen geboren und lebt in Rielasingen. Mit dem Fußball begann er beim FC Rielasingen und wechselte noch in der Jugend zum FC Konstanz. Aktiv war er bei Polisportiva Singen und schloss sich dann 1998 dem CFE Independiente Singen an, zuerst als Betreuer, dann 19 Jahre als Sportlicher Leiter. Während seiner Zeit sicherte sich Independiente vier Meistertitel, 1999 gelang sogar der Aufstieg in die Landesliga. La Vigna ist ledig und hat einen 25-jährigen Sohn.

Wie haben das die Spieler aufgenommen?

Viele waren sehr enttäuscht darüber. Independiente gibt es seit 51 Jahren in Singen und war ein fester Bestandteil dieser Stadt – gerade auch die Fußballer. Ich selbst habe mich 23 Jahre da als Spielausschussvorsitzender eingebracht – mein halbes Leben. Es schmerzt gewaltig. Aber ich schaue nach vorne. Deshalb wird es auch weitergehen.

Wie?

Wir gründen einen neuen Verein, den SC United Singen. Natürlich müssen wir da ganz unten anfangen, in der Kreisliga C. Wir haben aber eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Ich habe zwar Angebote von mehreren Vereinen bekommen, freue mich aber darauf, etwas Neues zu schaffen.

Werden Spieler der aktuellen Independiente-Mannschaft dabei sein?

Ja. Etwa zwei Drittel aus der letzten Saison werden mitmachen, darunter auch unser Trainer Francesco Santoro. Wir werden den neuen Verein strukturiert aufstellen mit einer achtköpfigen Vorstandschaft. Ich selbst werde zweiter Vorsitzender und unterstütze den Sportlichen Leiter Stefan Kovacevic.

Der Trainer von Independiente Singen, Francesco Santoro (rechts), wird auch beim neuen Verein SC United Singen als Coach fungieren. | Bild: Peter Pisa

Wo wird das neue Team spielen?

Wir werden im Münchriedstadion in Singen trainieren und unsere Heimspiele austragen.

Freudentanz der CFE-Spieler nach dem Aufstieg in die Bezirksliga 2018. | Bild: Peter Pisa

Was war Ihr schönstes Erlebnis mit dem CFE Independiente Singen?

Das war ganz am Anfang meines Mitwirkens der Aufstieg in die Landesliga, 1999. Ein unglaublicher Erfolg. Dafür bekamen wir sogar eine Ehrung als erster ausländischer Verein in dieser Liga.