Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – TSG Backnang 2:1 (0:0). – Die TSG Backnang hatte in der vergangenen Woche große Probleme. Langfristiger Ausfall des Stammtorhüter, zwei Spieler in der Corona-Quarantäne und dazu noch einige verletzte Spieler. Dennoch konnte die TSG eine gute Mannschaft auf der Talwiese präsentieren. Die Gastgeber waren mit der Siegerelf vom vergangenen Mittwoch am Start.

Sehr verhaltener Beginn

Das Spiel begann sehr verhalten. So waren die ersten 15 Minuten ein gegenseitiges Abtasten ohne Torchancen. Dann hatten die Gäste nach 18 Minuten die erste gefährliche Aktion, als ein langgetretener Freistoß von Oguzhan Biyik von allen Spielern verfehlt wurde und rund einen Meter am langen Pfosten vorbeistrich. Die Gäste weiter im Vorwärtsgang mit dem agilen Loris Maier, der über die rechte Seite zum Solo ansetzte und nicht zu bremsen war. Seine Ablage auf Julian Geldner wurde im letzten Moment geblockt.

Riesiges Glück für Talwiesen-Elf

Auf der Gegenseite ein schwacher Spielaufbau von Torhüter Julian Guttenson, Albert Malaj kam in Ballbesitz, sein Heber aus 30 Metern ging aber rund zwei Meter am Tor vorbei (22. Minute). Der junge Backnanger Torhüter machte seine Sache ansonsten ausgezeichnet. Nach 24 Minuten Riesenglück für die Talwiesenelf, ein Kopfball der TSG landete am Innenpfosten und wurde letztlich von Dominik Almeida in allerhöchster Not geklärt.

Backnang klar spielbestimmend

In dieser Phase waren die Gäste klar spielbestimmend, aber die Gastgeber kamen nach einer guten halben Stunde in Spiel zurück. In der 34. Minute wurde Nico Kunze freigespielt, sein Abschluss aus zehn Metern halblinks landet am Pfosten, wenig später wurde Nico Kunze im Strafraum gefoult, den Strafstoß parierte Julian Guttenson gegen Albert Malaj, und auch beim Schuss von Albert Malaj aus spitzem Winkel kurz vor der Pause blieb der Backnanger Torhüter Sieger.

Rielasingen begannen nach der Pause richtig stark

Die Gastgeber begannen die zweite Halbzeit richtig stark. Ein Kopfball von Tobias Bertsch wehrte der TSG-Schlussmann ab (47.) Doch wenig später fiel die Führung für die Talwiesen-Elf. Albert Malaj passte flach und scharf nach innen und am langen Pfosten schob Pascal Rasmus zur Führung ein (48.). Backnang wurde nun offensiver, aber die Torchance zum 2:0 hatten die Gastgeber nach einem stark gespielten Konter. Am Ende scheiterte Nico Kunze am herausstürmenden Jonas Guttenson.

Strafstoß führt zum Ausgleich

In der 65. Minute kam Marko Marinic im Strafraum zum Kopfball und wurde dabei von Dennis Klose abgeräumt. Den Strafstoß verwandelte Mert Tasdelen zum 1:1. In der Folge aber mobilisierte die Talwiesen-Elf alle Reserven und spielte richtig stark auf. Nach 70 Minuten bediente Gianluca Serpa bei einem Konter Nico Kunze, der aber überhastet abschloss.

Ramsus-Flanke verwertet Bertsch zum 2:1

In der 82. Minute brachte ein Pass von der Grundlinie des eingewechselten Jonah Adrovic Gefahr, doch gleich drei Rielasinger Spieler verfehlten diesen Pass in aussichtsreicher Position. Und weiter die Gastgeber mit Wucht: Ein Flanke des eingewechselten Pascal Sagmeister fand Albert Malaj, dessen Kopfball wurde von Oguzhan Biyik für seinen geschlagenen Torhüter von der Linie geköpft. Doch in der 90. Minute wurden die Bemühungen der Platzherren belohnt. Eine Flanke von Pasal Rasmus auf den langen Pfosten. Dort stand Tobias Bertsch frei und erzielte das 2:1 mit einer herrlichen Direktabnahme aus kurzer Entfernung.

Gelb-Rote Karte sehr kleinlich

Die Nachspielzeit brachte für Albert Malaj die Gelb-Rote Karte wegen Spielverzögerung, weil er nach Meinung des Schiedsrichter zu langsam vom Feld ging. Trainer Michael Schilling bezeichnete diese Entscheidung als sehr kleinlich und verwies auf drei Spiele in einer Woche und Schmerzen beim Spieler, da hätte er sich mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ansonsten freute er sich über die geschlossen Mannschaftsleistung und über die Mentalität der Mannschaft, die die Englische Woche mit neun Punkten abschließen konnte.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Bertsch, Rasmus, Almeida, Kunze (75. Adrovic), Serpa, Malaj, Schmidtke, Tomizawa (86. Bohlander), Tost, Wellhäuser (86. Sagmeister). – Tore: 1:0 (48.) Rasmus, 1:1 (65.) Tasdelen, 2:1 (90.) Bertsch. – SR: Rottner (Ilsfeld). – Z: 561. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (92.) Malaj (Spielverzögerung).