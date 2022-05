Fußball vor 9 Stunden

Meisterschaftsfinale für B-Juniorinnen des Hegauer FV

Am Samstag spielen die B-Juniorinnen des Hegauer FV beim Karlsruher SC. Für beide Teams geht es um den Meistertitel in der Oberliga und die Chance auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga.