Handball, Südbadenliga: TV Ehingen-TuS Schutterwald 22:29 (12:16). – Es war alles angerichtet, ein tolles Handballfest zu feiern. Am Ende allerdings feierten nur die Gäste aus Schutterwald. Die Roten Teufel von der Ortenau feierten fünf Spieltage vor Saisonende vor den Augen von U23-Bundestrainer Martin Heuberger mit einem nie gefährdeten 29:22 die vorzeitige Meisterschaft und die Rückkehr in die Baden-Württemberg Oberliga mit ihren knapp 50 mitgereisten Fans. Den Akteuren des TV Ehingen, die fast das ganze Spiel über hinter ihren Erwartungen zurücklagen, blieb die Zuschauerrolle und die Erkenntnis, dass sie vielleicht an einem guten Tag den Gegner hätten schlagen können.

Bis zur 7. Minute lief alles nach Plan für den TV Ehingen. Die Hegauer führten, doch dann schlichen sich Fehler im Spielaufbau ein und auch die Abschlussquote ließ zu wünschen übrig. Die Gäste drehten die Begegnung und kontrollierten fortan die Partie. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Unsicherheit bei den Gastgebern immer größer. „Man hat gesehen, wie die Spieler die Köpfe hängen ließen“, sagte TV-Trainer Lukasz Stodtko, der das drohende Unheil nahen sah: „Wir haben einfach nicht zu hundert Prozent daran geglaubt, dieses Spiel gewinnen zu können.“ Schutterwald erhöhte den Vorsprung und konnte mit einem beruhigenden 16:12 in die Kabine gehen.

Leidenschaft hat gefehlt

Nach Wiederbeginn bot sich den etwa 500 Zuschauern in der proppevollen Eugen-Schädler-Halle das gleiche Bild. Dem Gastgeber gelang es nicht, die Fehlerquote zu minimieren. Immer wieder rannten die Ehinger sich an der kompakten und aggressiven TuS-Abwehr fest. Gab es dann mal ein Durchkommen, so war auch Leon Sieck im Gästetor zur Stelle. Aber der TV Ehingen gab nie auf und kämpfte gegen die drohende Niederlage an. Als Alexander Hänsel in der 53. Minute zum 21:25 traf, keimte Hoffnung auf. Schutterwalds Coach Markus Lais griff zur Auszeit.

Drei vergebene Ehinger Chancen und vier erfolgreiche Angriffe der roten Teufel bedeuteten dann jedoch das 21:29 und somit die Entscheidung. Julian Küchlers Treffer zum 22:29 war dann noch eine kleine Ergebniskosmetik. „So ein Spiel kannst du nur mit absoluter Leidenschaft und der nötigen Aggressivität gewinnen. Das hat uns heute leider gefehlt“, sagte der enttäuschte Lukasz Stodtko. „Wir haben in der Abwehr zwar gut gespielt, aber Schutterwald hat das Torhüterduell für sich entschieden. Spiele gewinnt man vor allem in der Abwehr und das hat uns heute leider gefehlt“, sagte er weiter.

Fokus auf Sinzheim

Der Ehinger Trainer schaut aber bereits jetzt zur nächsten Begegnung beim BSV Phönix Sinzheim. „Wir müssen jetzt schnell den Kopf freibekommen und uns auf dieses wichtige Spiel konzentrieren. Jetzt wollen wir den zweiten Tabellenplatz verteidigen“, so Lukasz Stodtko. (js)

TV Ehingen: Beck, T. Küchler (Tor); Hohlwegler, Dannenmayer, J. Küchler (4), Sauter (1), Duffner (6/3), Schmidt (2), Plesse (3), Held, Hosu, Komin (2), Hänsel (4). – Z: 500.