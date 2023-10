TuS Steißlingen – SG Schozach-Bottwartal (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Vor einer hohen Hürde stehen die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen am Samstag empfangen, wenn der Zweitliga-Absteiger und aktuelle Tabellenzweite SG Schozach-Bottwartal zu Gast ist in der Mindlestalhalle. Die Gastgeberinnen können dabei ohne Druck gegen den den Favoriten aus dem Landkreis Heilbronn auflaufen.

Nach einem Jahr in der 2. Bundesliga ging es für die Spielgemeinschaft Schozach-Bottwartal zuletzt wieder eine Liga tiefer. Das Team um Trainer Hannes Diller steht momentan punktgleich mit der HSG Stuttgart-Metzingen mit 10:2 Zählern an der Tabellenspitze.

Vor allem das hohe Tempo und die individuelle Klasse der Gäste trägt zu diesem Erfolg bei. Lediglich gegen die HSG Stuttgart-Metzingen konnte man keinen Sieg feiern und musste sich mit 24:28 zuhause geschlagen geben.

Der TuS Steißlingen hingegen befindet sich aktuell in einer Negativserie und konnte seit fünf Spielen nichts Zählbares einheimsen. Die Favoritenrolle ist demnach klar verteilt. Dennoch möchten sich die Hegauerinnen vor allem vor heimischer Kulisse gut präsentieren und einen hochklassigen Handball präsentieren.

Nach dem plötzlichen Abgang von Réka Wohler und der Verletzung von Jennifer Grathwohl ist der TuS Steißlingen personell angeschlagen und muss hier dringend einen Schritt mehr zusammenrücken, um dem stark besetzten Zweitliga-Absteiger aus Schozach-Bottwartal Paroli bieten zu können. (ser)

Allensbach will Aufwärtstrend fortsetzten

HSG Würm-Mitte – SV Allensbach (Samstag, 17.30 Uhr, Würm-Arena Gräfelfing). – Am Samstag treten die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach bei der HSG Würm-Mitte an. Das Team von Trainerin Miriam Hirsch belegt mit 6:8-Punkten den achten Platz. Noch hat die Spielgemeinschaft, die vor den Toren Münchens beheimatet ist, ihren Rhythmus nicht ganz gefunden.

Dem deutlichen Sieg in Steißlingen und dem Punktgewinn gegen den letztjährigen Vizemeister TSV Wolfschlugen stehen klare Niederlagen gegen Stuttgart-Metzingen oder den HC Erlangen gegenüber.

Das liegt sicher auch daran, dass Würm-Mitte vor der Saison mit Carolin Hübner und Simone Padberg zwei der tragenden Säulen ihres Teams verabschieden musste. Mit diesem Duo schloss die HSG die vergangene Spielzeit mit dem besten Ergebnis der Vereinsgeschichte, Platz drei, ab.

Die Allensbacherinnen gewannen in der vergangenen Woche souverän gegen den Aufsteiger SG Mintraching/Neutraubling mit 33:23. Mit 8:4-Punkten ist das Team von Trainer Martin Gerstenecker voll im Soll und fährt mit einem guten Gefühl nach Gräfelfing.

Die Trainingswoche war allerdings nicht ganz einfach, schlug doch die Grippewelle zu. Nichtsdestotrotz will der SVA an die guten Defensivleistungen und das Tempospiel der letzten Partien anknüpfen. „Wichtig wird für uns auch sein, weniger Fehler als unserer Gegnerinnen zu machen und unsere Torchancen zu nutzen“, erklärt der Vorstand und Sportliche Leiter Andreas Spiegel.

Anwurf in der Würm-Arena am Kurt-Huber-Gymnasium ist um 17.30 Uhr. Zu diesem Auswärtsspiel wird ein Fanbus eingesetzt. Wer Interesse hat mitzufahren, meldet sich unter info@sva-bundesliga.de. Am 4. November steht das nächste Heimspiel am Riesenberg gegen den HC Erlangen an. (asp)