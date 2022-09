Handball, 3. Liga Frauen: TSV EBE Forst United – SV Allensbach 21:36 (8:17). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach haben ihren Auftaktsieg gegen den TV Nellingen veredelt und bei Aufsteiger TSV EBE Forst United souverän mit 36:21 (17:8) gewonnen. Dabei trat der SVA die zweitlängste Auswärtsfahrt der Saison ins bayrische Ebersberg mit voll besetztem Kader an. Einige Gästefans waren mitgefahren und unterstützten ihr Team vor vollen Rängen in der Dr. Wintrich Halle.

Sie sahen zu Beginn eine ausgeglichene Partie. Aus dem 2:2 in der 4. Minute machten die Gäste bis zur 10. Minute ein 2:7. Die sichere Abwehr vor Torhüterin Joelle Arno zog sich weiter durch die erste Halbzeit. Ebersberg erzielte nur drei Treffer aus dem Spiel heraus, den Rest über Strafwürfe oder Tempogegenstöße. Bis zur Pause baute das SVA-Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz den Vorsprung auf 17:8 aus.

10:21 lautete der Spielstand in der 36. Minute. Dann leisteten sich die Allensbacherin einige technische Fehler im Angriffsspiel, und Ebersberg nutzte dies zu einem 4:0-Lauf. Doch die Gäste fingen sich und gestalteten auch den zweiten Durchgang erfolgreich. Am Ende stand ein deutlicher 36:21-Auswärtssieg zu Buche. Zudem zeigte sich, dass die Gelb-Blauen in dieser Saison deutlich schwerer auszurechnen sein werden. Zwölf Feldspielerinnen erzielten mindestens ein Tor.

Am Wochenende ist Allensbach spielfrei, ehe es am 2. Oktober in der Riesenberghalle gegen Würm-Mitte geht. (asp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Litzel (2), Müller (3), Hoefs (6), Goudarzi (2), Teixeira da Silva (4), Walz (4), Maier (3), Bok (3/2), Hildebrand (1), Epple (3/1), Rinkeviciute (3), Strlek, Allgaier (2).

Steißlingen gewinnt in Göppingen

FA Göppingen II – TuS Steißlingen 25:28 (10:14). – Die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen haben das zweite ihre drei Spiele zum Saisonauftakt gewonnen. Nach einer echten Achterbahnfahrt bei der TPSG Frisch Auf Göppingen II siegt der TuS am Ende knapp mit 28:25. Dabei mussten die Hegauerinnen nach sechs Minuten bereits einem 1:4-Rückstand hinterherlaufen. Doch davon ließen die Gäste sich zunächst wenig beeindrucken. Selina Röh sorgte in der 9. Minute schon für das 4:4.

In der Folge marschierten beide Teams im Gleichschritt bis zum 8:8. Dann gelang dem TuS innerhalb von drei Minuten ein 4:0-Lauf. Göppingen musste eine Auszeit nehmen, und war anschließend wieder besser im Spiel. Dennoch liefen die Gastgeberinnen dem Vier-Tore-Rückstand bis zur Pause hinterher (10:14).

Vier Minuten waren im zweiten Durchgang erst gespielt, als der Steißlinger Vorsprung auf ein Tor geschmolzen war (13:14). Doch es kam noch schlimmer für die Gäste. Eine Vielzahl von Fehlern des TuS nutzten die Göppingerinnen, die das Spiel zum 18:15 drehten (40.). Allerdings fand Steißlingen den Faden wieder. Beim erneuten 22:22-Ausgleich in der 52. Minute ging es in eine heiße Schlussphase.

Alina Bauer und Selina Röh brachten den TuS mit 24:22 in Führung. Beim 23:26, gut zweieinhalb Minute vor dem Ende durch Gina Wöhr, war das Spiel so gut wie entschieden. Es folgte kurz vor dem Ende noch eine glatt Rote Karte für die TPSG. Am Ende konnte sich der TuS Steißlingen über einen etwas glücklichen Sieg freuen. Damit ist der Saisonstart gut gelungen. (es)

TuS Steißlingen: Bauer (3),Wöhr (5), Röh (12/2), Gaus, Grathwohl (1), Lovászi, Stumpf, Schlund, Lauth, Juric, Borrmann, Dzialoszynsky (1), Maier (1), Leenen, Auer, Espinosa (5).