von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: U20-Athlet Joel Tutzschky überzeugte mit 23,88 Sekunden über 200m und 2:06,77 Minuten über 800m. Mittelstrecklerin Franziska Feußner (W15) startete über 300m und kam nahe an ihre Bestzeit heran. Sie erreichte als Siegerin 43,92 Sekunden. Der Jüngste im Feld erreichte sogar zweimal Platz eins. Timothy Fenner (M12) siegte über 800m in 2:31,85 Minuten und im Speerwurf kam er mit 28,18m ebenfalls nahe an seine Bestleistung heran. (her)