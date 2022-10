Handball, 3. Liga Frauen: HCD Gröbenzell – SV Allensbach 32:24 (12:10). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach mussten beim letztjährigen Meister der Staffel Süd, dem HCD Gröbenzell, ihre erste Niederlage hinnehmen. Das 24:32 fiel trotz der Personalprobleme des SVA etwas zu deutlich aus. Theresa Litzel laboriert weiterhin an ihrer Fußverletzung. Noemie Hoefs, zuletzt erfolgreichste Torschützin, musste krankheitsbedingt passen, ebenso wie Spielführerin Tabea Maier.

Trotzdem starteten die Allensbacherinnen sehr gut in das Spiel. Vor allem Neuzugang Kyra Teixeira da Silva war gut aufgelegt und erzielte drei ihrer sechs Tore in den ersten sechs Minuten. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit legten die Gäste immer ein Tor vor und es entwickelte sich ein spannendes Spitzenspiel.

SV Allensbach Arno, Petrovic (Tor); Müller (3), Goudarzi, Teixeira da Silva (6), Walz (2), Bok (2/1), Hildebrand, Boos, Epple (3/1), Rinkeviciute (1), Strlek (3), Allgaier (4).

Beim HCD Gröbenzell zeigte die ehemalige Erstligaspielerin Saskia Putze ihre Klasse und Diana Feles traf dreimal in Folge, sodass die Gastgeberinnen zum Pausenpfiff mit 12:10 führten. Allensbach war seit dem 10:10 (23.) kein Tor mehr gelungen.

Schwindende Allensbacher Kräfte

Nach dem 14:14 schwanden die Kräfte der Gäste in diesem intensiven Spiel, was Gröbenzell ausnutzte und erstmals auf vier Tore davonzog (20:16/43.). Als da Silva nach ihrer dritten Zeitstrafe nicht mehr mitwirken konnten, fehlte dem SVA eine weitere personelle Option, sodass nach drei Siegen zum Auftakt nun der Gegner jubelte. (asp)

Auch für Steißlingen gibt es keine Punkte

TV Nellingen – TuS Steißlingen 32:27 (17:17). – Die Anfangsphase war geprägt von hohem Tempo und hoher Intensität. Beide Teams drücken aufs Gaspedal. Nach drei Minuten stand es bereits 3:3. In der Folge riss der TuS das Spiel immer mehr an sich und setzte sich nach zwölf Minuten auf 5:8 ab. Als die Steißlingerinnen sogar auf 10:6 erhöhten, reagierte der TV Nellingen mit einer Auszeit.

Diese zeigte zunächst keine Wirkung. Bis zum 10:13 (21.) verteidigten die Hegauerinnen ihre Führung. Dann fanden die Gastgeberinnen aber immer besser in ihren Rhythmus und holten Tor um Tor auf. Zur Pause stand es 17:17. Bis zu diesem Zeitpunkt dominierten vor allem die Angriffsreihen beider Mannschaften das Spiel.

Bruch im Steißlinger Spiel

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte konnte sich der TuS Steißlingen zum 19:22 absetzen. Diese Führung hielten die Hegauerinnen bis zur 48. Minute beim Stand von 22:25. Dann folgte jedoch ein Bruch im Spiel des TuS. Innerhalb von zwei Minuten war die Führung beim 25:25-Ausgleichstreffer wieder dahin.

TuS Steißlingen Leenen, Schlund (Tor); Espinosa (5), Dzialoszynski (3/1), Lauth (1), Stumpf, Lovaszi (1), Grathwohl, Gaus, Röh (6/2), Wöhr (8), Bauer (3).

Fünf Minuten vor dem Ende ging der TV Nellingen dann zum ersten Mal mit 28:26 in Führung. Eine letzte Auszeit des TuS konnte die Trendwende dann allerdings auch nicht mehr stoppen. Am Ende verlor der TuS Steißlingen in der Höhe mit 27:32 etwas zu deutlich und muss damit die zweite Saisonniederlage hinnehmen. (es)