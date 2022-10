Handball, 3. Liga Frauen: TuS Steißlingen – SV Allensbach 29:22 (16:8). – Von Anfang an lagen die Hegauerinnen ständig in Führung. Der SV Allensbach hatte große Mühe, seine Angriffe auszuspielen und biss sich am Steißlinger Abwehrriegel die Zähne aus. Lediglich in der 15. Spielminute keimte beim Gast noch so etwas wie Hoffnung auf, als er auf 6:5 heran kam, was TuS-Trainer Sascha Spoo Sascha zu einer Auszeit veranlasste.

Handball Selina Röh vom TuS Steißlingen: „Auf solche Spiele arbeitet man als Sportler hin“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Wirkung zeigte: Ab diesem Zeitpunkt lief die Tormaschinerie beim TuS wieder an. Herausragend in dieser Phase des Spieles waren Selina Röh, Gina Wöhr, Alina Bauer und die sehr stark aufspielende Lisa Maier. So ging es für Steißligen mit einem beruhigenden 16:8-Vorsprung in die Kabine.

Allensbach zeigt anderes Gesicht

Aus dieser kam Allensbach mit viel Energie zurück. Mit forschen Angriffen versuchte das Team von Oliver Lebherz, den Rückstand wettzumachen. Doch gleich der erste Angriff verpuffte und landete in den Händen von TuS-Torhüterin Sophie Leenen, die sogleich einen Gegenstoß mit Torabschluss einleiten konnte.

In der 37. Spielminute traute so mancher TuS-Fan beim Blick auf die Anzeigentafel seinen Augen nicht. 20:8 stand da, es schien, als könnte an diesem Abend nichts mehr schief gehen für Steißlingen. Dem SVA gelangen zwar immer wieder Tore, doch die wurden stets sofort und klug vorbereitet von Steißlingen gekontert, sodass der Vorsprung nie in Gefahr geriet.

Sophie Leenen mit starker Quote

Erst als Trainer Spoo allen seinen Spielerinnen Einsatzzeiten einräumte und die Mannschaft in unterschiedlichen Formationen auf dem Feld stand, gelang es dem SVA, das Ergebnis zu korrigieren. Der Sieg jedoch geriet auch da nie ins Wanken. So feierte der TuS Steißlingen, dessen Spielerinnen an ihre Leistungsgrenzen gegangen waren, ein tolles Handballfest im Mindlestal vor 650 Zuschauern. Torhüterin Sophie Leenen hatte mit der beeindruckenden Haltequote von 48,8 Prozent erheblichen Anteil am Erfolg ihrer Mannschaft. (hpl)

TuS: Leenen, Schlund, Bauer (5), Borrmann, Dzialoszinsky, Espinosa (2), Gaus, Grathwohl (1), Lang, Lauth, Lovàski, Maier (3), Röh (12/3), Stumpf, Wöhr (6), Juric. – SVA: Allgaier, Petrovic, Strlek, Rinkeviciute, Epple, Boos, Hildebrand, Arno, Bok, Maier, Walz, Teixeira da Silva, Goudarzi, Hoefs, Müller, Litzel.