Fußball: Der Kick-Tipp im Regionalsport des SÜDKURIER erscheint in neuem Gewand. Statt Fußballtrainer geben nun die Helfer aus der zweiten Reihe ihre Prognosen ab. Der Sieger kommt eine Woche weiter und tippt gegen einen neuen Herausforderer, bis er selbst verliert und ausscheidet.

Nachdem sich am vergangenen Wochenende der Allensbacher Ludwig Egenhofer gegen Steffen Koch durchsetzen konnte, heißt sein Herausforderer in dieser Woche Uwe Baumann. Der Vorsitzende des Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf erlernte das Fußballspielen bei der Sportvereinigung Dingelsdorf am Klausenhorn.

Fußball Warum Vorstand Uwe Baumann mit der SG Dettingen-Dingelsdorf gerne „nur“ die Nummer zwei in Konstanz wäre Das könnte Sie auch interessieren

Als Aktiver wechselte er zunächst in die Nachbarschaft, zum SV Litzelstetten, der zu diesem Zeitpunkt in der Bezirksliga spielte, ehe es ihn zum damaligen Landesligisten FC Böhringen zog. Uwe Baumann agierte auf dem Feld zumeist zentral im Mittelfeld oder in der Abwehr. Zu seinen größten Erfolgen als aktiver Fußballer zählt die Bezirksligameisterschaft Mitte der 1990er-Jahre.

Machen Sie mit! Wollen Sie auch bei unserem Tippspiel Ihre Fachkenntnis in Bezug auf den Fußball in der Bodensee-Region zeigen und gegen andere Sportbegeisterte den Ausgang der Spiele prognostizieren? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail, in der Sie sich kurz vorstellen und schreiben, warum gerade Sie der oder die Richtige in der Rolle eines der nächsten Herausforderer sind. Sie erreichen die Redaktion unter der Adresse http://seesport@suedkurier.de . Wir melden uns dann bei Ihnen.

In der Jugend war er neben dem Fußball auch auf dem Wasser als Segler aktiv. Nach seiner aktiven Laufbahn war er zunächst Abteilungsleiter Fußball bei der SV Dingelsdorf, ehe er im Jahr 2012 erster Vorsitzender bei der SG Dettingen-Dingelsdorf wurde. Hier steht er Jahr für Jahr vor der herausfordernden Aufgabe, ohne einen großzügigen Mäzen mit kleinem Budget einen Kader präsentieren zu können, der sich in der Fußball-Landesliga behaupten kann – mit Erfolg.

Mehr als ein Jahrzehnt in der Landesliga

Denn immerhin ist sein Club, der 2009 aufstieg, aktuell der „ausdauerndste“ Landesligist, der 2011 sogar als Vizemeister knapp am Verbandsligaaufstieg scheiterte und sich seit dem Aufstieg stets in der Fußball-Landesliga behaupten kann. Am Samstag hat seine SG Dettingen-Dingelsdorf um 14 Uhr den VfR Stockach in der Landesliga zu Gast.

Was den Profifußball angeht, schielt Uwe Baumann nicht in Richtung Bundesliga, sondern einen Stock tiefer. Als in den vergangenen Jahren leidgeprüfter Fan des Hamburger SV hofft er natürlich, dass der derzeitige Tabellenführer der 2. Bundesliga in dieser Saison wieder die Rückkehr ins Oberhaus realisieren kann.

Die Tipps