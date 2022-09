Der Kick-Tipp im Regionalsport des SÜDKURIER erscheint in neuem Gewand. Statt Fußballtrainer geben nun die Helfer aus der zweiten Reihe ihre Prognosen ab. Der Sieger kommt eine Woche weiter und tippt gegen einen neuen Herausforderer, bis er selbst verliert und ausscheidet. Die zweite Folge zwischen Ludwig Egenhofer und unserem Redakteur Ingo Feiertag endete mit einem 4:4-Unentschieden. Laut Reglement zog Egenhofer als Herausforderer damit in die nächste Runde ein.

Vorwochensieger: Ludwig Egenhofer aus Allensbach. | Bild: Feiertag, Ingo

Der Herausforderer in dieser Woche ist Steffen Koch aus Radolfzell. Er machte seine ersten Erfahrungen auf dem Fußballplatz als kleiner Junge beim BSV Nordstern und später in Moos. Koch begeisterte sich allerdings auch für den Tennissport, die eigene Fußballerkarriere endete so früh. Inzwischen ist Koch Jugendtrainer beim FC 03 Radolfzell, betreut dort die F-Jugend seines achtjährigen Sohnes Alexander, der meist als Verteidiger aufgestellt wird. Ein Hobby, das Koch durchaus ernst nimmt, immerhin absolviert er derzeit bei einer Karlsruher Agentur einen Lehrgang zum Fußballtrainer.

Herausforderer: Steffen Koch aus Radolfzell | Bild: Verein

„Mir macht die Arbeit mit den Kindern viel Spaß“, sagt Koch, dem es wichtig ist, dass die Freude am Fußball auch bei den Kindern im Mittelpunkt steht. Neben der Jugendarbeit unterstützt der 42-jährige Servicetechniker für Kältetechnik die Männermannschaft des FC 03 Radolfzell. Auch wenn der Saisonstart nicht optimal verlief, traut er seinem Club nach dem Abstieg in die Landesliga in dieser Saison einen Spitzenplatz zu. „Ich hoffe auf den Aufstieg“, so Koch, also auf eine baldige Rückkehr in die Verbandsliga Südbaden.

Fußball Mit Köpfchen: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Für wen sein Herz im großen Fußball schlägt? Natürlich für den SC Freiburg, der in dieser Saison den Branchenriesen erfolgreich Paroli bietet. Bereits seit einigen Jahren ist Koch Mitglied beim Top-Club aus dem Breisgau.

Bild: Salzmann, Dirk

Vier Unentschieden tippt er bei unserer Kick-Tipp-Auswahl, dazu drei Heimsiege – lediglich der SG Reichenau traut er in der Bezirksliga einen Auswärtserfolg beim SV Mühlhausen zu. Ob das reichen wird im Duell mit Vorwochensieger Ludwig Egenhofer?