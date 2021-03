2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TSV Mühldorf 3:0 (25:20, 25:20, 29:27). – Mimmenhausen hat weder das Volleyballspielen noch das Siegen verlernt. In einem sehr unterhaltsamen Duell setzte sich am Samstag der Tabellendritte nach zuletzt deutlichen 0:3-Niederlagen hochverdient mit 25:20, 25:20 und 29:27 durch. „Wir haben 3:0 gewonnen“, war Christian Pampel, der auf einen Einsatz verzichtet hatte, zufrieden, hätte aber an der Seitenlinie gerne „etwas häufiger durchgeatmet“. Das dürfen er und das Team nun in der kommenden Woche. Mimmenhausen freut sich auf ein spielfreies Wochenende.

Frisch und unbekümmert

Aus der 14-tägigen Coronaquarantäne heraus – mit nur einem Training am Freitag – stellte sich der Aufsteiger dem favorisierten Gastgeber. Das Team von Michael „Michi“ Mayer kam mit der Empfehlung von neun Siegen aus 18 Partien – und hielt, was es damit versprach. Auch ohne propere Vorbereitung. Frech und unbekümmert traten sie auf, die jungen Burschen (Fritz Vöhning ist 16, Kilian Nennhuber 17 Jahre). Hätten die Unerfahrenen ihre Eigenfehlerquote minimieren können, Pampels Unruhe am Seitenrand wäre noch größer geworden. So aber „bedankte“ sich der TSV für einige kampflose Punkte beim 25:20.

Kampf, Einsatz, Leidenschaft

Ein ärgerlicher Satzverlust für Mühldorf und eine deutliche Warnung an den TSV Mimmenhausen nicht nachzulassen, weiter konzentriert in Annahme und Angriff zu arbeiten. Der präsentierte sich auch nach dem Wechsel so, wie ihn seine Fans gerne sehen: mit viel Kampf, Einsatz und Leidenschaft und letztlich einem verdienten Erfolg. Nichts erinnerte mehr an die pomadigen Auftritte in Karlsruhe und gegen Leipzig. „Wir haben ein paar Schrauben neu eingestellt und gehofft, dass sie auch wirken“, so Co-Trainer Christian Oswald.

Schrauben neu eingestellt

Taten sie. Mühldorf musste um jeden mickrigen Punkt kämpfen. Und falls es ein Manko bei den Gastgebern zu monieren gab, dann das, dass sie ihre Breakchancen nicht konsequenter nutzten. Der Durchgang wäre im optimalen Falle noch schneller und deutlicher an die Blau-Gelben gegangen. „Viele Pässe von Federico Cipollone sind angekommen“, lobt Christian Pampel, „aber wir haben nicht alle in Punkte umwandeln können.“ Im Unterschied zum Schlagabtausch zuvor hatte Mühldorf dxdennoch nichts zu bestellen. Zu viele Aufschlagfehler! Gegen eine der heimstärksten Mannschaften der Liga. Auch der Satz endete mit 25:20 zugunsten der Gastgeber.

Mimmenhausen gibt keinen Millimeter nach

Die durften keinen Millimeter nachlassen in der Annahme. Die Mühldorfer Aufschlagkanoniere hatte sich im dritten Satz eingeschossen. „Ass oder Aus“ beschrieb Christian Oswald treffend die Taktik der Mühldorfer. „Haben sie einen guten Tag, gibt es ein Gemetzel.“ Nicht am Samstagabend, trotz der geringen Fehlerquote. Der Mimmenhauser Annahmeriegel hielt auch im dritten Durchgang, der gegen Ende hin noch einmal richtig spannend wurde (8:6, 16:14, 23:21, 24:23). Einen Satzball hatte Mühldorf (25:24). Den wehrte Zuspieler Cipollone, der Mann des Matches auf Mimmenhauser Seite, mit einem Angriff statt Zuspiel ab. Lukas Ott (28:27) sorgte für den fünften Matchball, und Jonas Hoffmann beendete die Partie mit dem 29. Punkt.

TSV Mimmenhausen: Ott (Hammer), Streibl, Waldinger, Hoffmann, Birkenberg, Cipollone (MVP), Müller.