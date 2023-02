Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – HCD Gröbenzell 30:40 (14:18). – Der HCD Gröbenzell kam mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge an den Bodensee. Entsprechend selbstbewusst trat das Team von Stefan Weidinger auf und führte nach acht Minuten mit vier Toren.

Für den SV Allensbach kam es dann knüppeldick: Spielführerin Tabea Maier musste nach ihrer zweiten Zeitstrafe das Feld schon früh verlassen. Die Allensbacherinnen berappelten sich dann jedoch und fanden besser ins Spiel. Nach einer Viertelstunde kämpfte sich das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz bis auf zwei Tore heran, was die Gäste zu ihrer ersten Auszeit zwang. Diese brachte den SVA aus dem Spielfluss und Gröbenzell setzte sich wieder auf vier Tore ab. Die Führung hatte bis zur Halbzeitpause (14:18) Bestand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hielten die Gastgeberinnen weiter dagegen und verkürzten den Rückstand. Doch Gröbenzell ging weiter ein hohes Tempo, dem die Allensbacherinnen Tribut zollen mussten. Am Ende gewannen die Gäste leistungsgerecht, aber etwas zu deutlich mit 40:30. „30 Tore in eigener Halle haben auch schon für einen Sieg gereicht. Gröbenzell hat jedoch verdient gewonnen“, analysierte Teamchef Oliver Lebherz nach der Partie.

Am kommenden Wochenende sind die Allensbacherinnen spielfrei. Wer mit einem Fanbus am 25. Februar zum wichtigen Auswärtsspiel nach Erlangen mitfahren möchte, kann sich unter info@sva-bundesliga.de melden. (asp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Müller (3), Goudarzi, Teixeira da Silva (2), Walz (1), Maier (2), Bok (2), Hildebrand (3), Epple (9/5), Rinkeviciute (3), Strlek (2), Allgaier (3).

Steißlingen nun zwei Wochenenden ohne Spiel

TuS Steißlingen – TV Nellingen 31:35 (17:20). Die Steißlingerinnen erwischten einen Fehlstart. Auch nach der Auszeit von TuS-rainer Sascha Spoo konnten die Nellingerinnen die Führung bis zur elften Minute auf sechs Tore ausbauen. Doch die Steißlingerinnen kämpften sich Treffer um Treffer heran und glichen zum 13:13 aus. Bis zur Pause sicherten sich die Nellingerinnen jedoch mit 20:17 einen kleinen Vorsprung.

Nach der Halbzeit begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Schwaben Hornets konnten immer wieder vorlegen, der TuS zog nach. Jedoch schaffte man es auf Steißlinger Seite trotz siebtem Feldspieler und Manndeckung nicht mehr, das Spiel zu drehen. Der Kräfteverschleiß nach der Aufholjagd zu Beginn war zu groß. So mussten sich die Hegauerinnen schlussendlich mit 31:35 geschlagen geben. Es gilt nun, diese Niederlage aufzuarbeiten, abzuhaken und den Fokus auf die anstehende Partie zu richten. Dafür haben die Steißlingerinnen genügend Zeit, da sie nun zwei Wochenenden in Folge spielfrei sind, ehe am 4. März der TSV EBE Forst United zu Gast ist. (ser)

TuS Steißlingen: Leenen, Schlund (beide Tor), Espinosa (4), Maier (2), Lauth, Stumpf, Lang, Grathwohl (5), Gaus (1), Röh (7/2), Wöhr (6), Dzialoszynski (6), Bauer.