Handball, 3. Liga Frauen: SG Kappelwindeck/Steinbach – SV Allensbach (Samstag, 18 Uhr, Großsporthalle Bühl). – Am Samstag gastieren die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach bei der SG Kappelwindeck/Steinbach. Nach zwei Siegen in Folge gegen Schutterwald und Nellingen will das Team von Trainer Martin Gerstenecker nachlegen, bevor es in die zwei schweren Partien gegen den Tabellenführer Schozach-Bottwartal und den Ligadritten Stuttgart Metzingen geht.

Einfach wird das Spiel gegen die SG aus dem Rebland aber sicher auch nicht. Aktuell rangiert das Team von Trainer Arnold Manz auf dem achten Platz. Von den jüngsten sechs Begegnungen verlor Schozach/Bottwartal allerdings nur zwei.

Handball Daniel Weber: „Ich hoffe, dass die Halle an ihre Kapazitätsgrenzen stößt“ Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem der Auswärtssieg beim TSV Haunstetten am vergangenen Spieltag ließ aufhorchen und zeigt, dass mit der jungen und talentierten Mannschaft der SG immer zu rechnen ist. Dazu hat Kappelwindeck/Steinbach mit Desiree Kolasinac eine erfahrene Spielerin in ihren Reihen, die schon für Allensbach aktiv sowie mehrmals Torschützenkönigin war. Aktuell hat sie 58 Treffer erzielt.

Die Allensbacherinnen wollen wieder selbstbewusster und zielgerichteter spielen. Trotz der jüngsten Erfolge und dem zufriedenstellenden vierten Platz sah das Trainerteam einiges an Verbesserungspotential. „Die Stimmung und Ausgangslage sind sehr gut, aber wir wissen auch, dass wir weiter hart arbeiten müssen, um unser Ziel, die Qualifikation für die dreigleisige 3. Liga, zu schaffen“, erklärt der Vorstand und Sportliche Leiter Andreas Spiegel. (asp)

TSV Wolfschlugen – TuS Steißlingen (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle am Sportzentrum). – Nach dreiwöchiger Spielpause geht es für die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen am Samstag zum Tabellenfünften TSV Wolfschlugen. Die Hegauerinnen müssen dabei als Tabellenvorletzter bei einem sehr starken Gegner wieder in den Spielrhythmus finden.

Die Mannschaft aus dem Großraum Stuttgart hat derzeit eine Bilanz von 11:7 Punkten. Mit Ronja Slawitsch hat der TSV Wolfschlugen eine Spielerin in seinen Reihen, die sich unter den zehn besten Torschützen der Südstaffel der 3. Liga wiederfindet. Neben einer kompakten und sehr variablen Abwehr strahlt der Kader der Hexabanner-Mädels, wie die Mannschaft sich selbst nennt, Torgefahr von jeder Position aus.

Fußball Spitzenspiel zwischen Aach-Linz und Konstanz-Egg: Das bringt der 16. Spieltag in der Bezirksliga Das könnte Sie auch interessieren

Eine personelle Änderung gab es beim TSV Wolfschlugen zudem. Die Gastgeberinnen haben sich Anfang der Woche von ihrem bisherigen Trainerteam Marco Melo, Beatrice Keil und Harald Maier getrennt und werden am Wochenende gegen die Steißlingerinnen zum ersten Mal mit Martina Massong als Headcoach auflaufen.

Für den TuS wird es wichtig sein, wieder in die Routine zu kommen und sich gut auf den starken Gegner einzustellen. Nach wie vor hat sich die Mannschaft von Trainer Andreas Wendel nicht von allen Verletzungen und der Krankheitswelle erholt. Welcher Kader schlussendlich am Samstag für das Team aus dem Hegau, das erst eine seiner sieben Begegnungen gewinnen konnte, auflaufen wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden. (ser)