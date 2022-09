Dritte Liga Frauen: SV Allensbach – TV Nellingen 27:24 (15:11). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach sind mit einem 27:24-Sieg gegen den TV Nellingen in die Saison gestartet. Über die gesamte Spielzeit lag das Team von Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz in Führung. Phasenweise sahen die rund 200 Zuschauer in der Riesenberghalle sowohl im Angriff als auch in der Abwehr viele gute Aktionen, aber ab und an auch fehlende Konstanz.

Nach ausgeglichenem Start bis zum 4:4 (8.) übernahmen die Allensbacherinnen das Ruder und führten zwischenzeitlich mit sechs Toren Unterschied. Nellingen wollte an den Sieg im ersten Spiel gegen Forst United anknüpfen, die Defensive der Gastgeberinnen stand aber sowohl in der 6:0-Abwehr als auch in der etwas offensiveren Variante sehr gut. So konnte der SVA immer wieder sein Tempospiel aufziehen. Nach einer Auszeit der Gäste beim Stand von 15:8 (24.) verkürzte Nellingen in doppelter Überzahl auf vier Tore.

Texeira da Silva mit Premierentreffer gegen Ex-Verein

Die zweite Hälfte begann wie die erste: Mit einem Treffer des SVA von Neuzugang Kyra Teixeira da Silva, die vom TV Nellingen an den Bodensee gewechselt war. In der Folge bauten die Gastgeberinnen ihre Führung aus. Das 20:12 (42.) war bereits die Vorentscheidung. Lediglich in der Schlussphase ließ der SVA die Gäste in der Partie kommen. Nellingen erzielte sechs Treffer in Folge, doch am Ende hieß es 27:24 für Allensbach.

„Für uns waren die zwei Punkte wichtig, nachdem wir eine Woche später als die anderen Teams gestartet sind. Auf den Heimsieg müssen wir nun in den kommenden Spielen aufbauen“, erklärte Andreas Spiegel, 1. Vorstand und sportlicher Leiter der Allensbacher Frauenmannschaft. Am kommenden Samstag gastieren die Allensbacherinnen beim Aufsteiger TSV EBE Forst United aus Ebersberg. (asp)

SV Allensbach: Arno, Petrovic (Tor); Litzel, Müller (6), Hoefs (1), Goudarzi (1), Teixeira da Silva (3), Walz, Maier (2), Bok (6/6), Hildebrand, Seemann, Epple, Rinkeviciute (6), Strlek (1), Allgaier (1). – Z: 200.

Steißlingen dominiert Leinfelden-Echterdingen

Dritte Liga Frauen: TuS Steißlingen – HSG Leinfelden-Echterdingen 32:22 (16:9). – Den besseren Start erwischte der TuS Steißlingen. Die Abwehr stand stabil und sorgte für einige frühe Ballgewinne. Daraus resultierten schnelle Gegenstoßtore der Gastgeberinnen. Nach sechs Minuten zogen die Gäste beim 4:1 bereits die erste Auszeit, da das Trainerteam der HSG mit dem Rückzugsverhalten nicht zufrieden war.

In der Folge baute der TuS seinen Vorsprung trotzdem auf 8:4 ausbauen. Die Gäste erspielten sich nun bessere Chancen, scheiterten aber zu oft im Abschluss an Latte oder Pfosten.

Handball Auftaktniederlage mit bitterem Beigeschmack für TuS Steißlingen Das könnte Sie auch interessieren

Doch auch davon ließ sich die HSG Leinfelden-Echterdingen nicht beeindrucken, die Gäste hielten den Rückstand bis zur 20. Minute (11:8) bei drei Treffern. Dann erzielte die Steißlingerin Selina Röh im Zusammenspiel mit Torhüterin Sophie Leenen gleich zwei Gegenstoßtore zum 13:8. In zehn zerfahrenen Minuten bis zur Pause machten beide Teams viele Fehler. Dennoch hatte der TuS das Spiel trotz der einen oder anderen Unterzahlsituation unter Kontrolle. So ging es mit einer komfortablen 16:9-Führung in die Kabine.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts verkürzten die Gäste auf 11:16. Die Aufholjagd hielt aber nicht lange an. Der TuS zog erneut auf 19:11 davon, und die HSG musste ihr zweites Timeout ziehen, um das Spiel nicht vorzeitig aus der Hand zu geben. Die erhoffte Vorentscheidung gelang den Hegauerinnen aber nicht. Das lag auch daran, dass zu viele Chancen liegen gelassen wurden.

Handball Das sagen die Trainer zur Heimniederlage der HSG Konstanz gegen den 1. VfL Potsdam Das könnte Sie auch interessieren

So war Keeperin Leenen immer wieder zur Stelle, sodass der Vorsprung bis zur 45. Minute sieben Tore betrug (22:15). Der HSG schwanden nun langsam sichtlich die Kräfte, um sich noch entscheidend gegen die Niederlage zu stemmen. Zehn Minuten vor dem Ende gerieten die Gäste beim 26:16 zum ersten Mal mit zehn Toren in Rückstand. Davon konnte sich die HSG zum Schlusspfiff nicht mehr erholen. Der TuS gewann souverän und hochverdient gegen den Aufsteiger. (es)

TuS Steißlingen: Juric, Bauer (3), Wöhr (3), Röh (11/4), Gaus, Grathwohl (2), Lovászi (1), Stumpf (5), Schlund, Lauth (1), Borrmann, Dzialoszynsky (1), Maier (1), Leenen, Auer (1), Espinosa (4).