von Dirk Salzmann und Jürgen Rößler
Fünf Tore, ein Außenseitersieg und viele Strafraumszenen bekamen die Zuschauer im Mettnaustadion zu sehen. Wir haben die besten Bilder!
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Salzmann, Dirk
Bild: Jürgen Rössler
Bild: Jürgen Rössler
Bild: Jürgen Rössler
Bild: Jürgen Rössler
Bild: Salzmann, Dirk