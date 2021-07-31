Bilder-Story vor 21 Stunden Die besten Bilder vom Pokal-Derby zwischen dem FC Radolfzell und dem 1. FC Rielsingen-Arlen von Dirk Salzmann und Jürgen Rößler Fünf Tore, ein Außenseitersieg und viele Strafraumszenen bekamen die Zuschauer im Mettnaustadion zu sehen. Wir haben die besten Bilder! Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Salzmann, Dirk Bild: Jürgen Rössler Bild: Jürgen Rössler Bild: Jürgen Rössler Bild: Jürgen Rössler Bild: Salzmann, Dirk