Fußball, Qualifikation zum SBFV-Pokal: SG Dettingen-Dingelsdorf – SV Denkingen 3:2 (2:2) n.V. Bis zur Pause konnte sich keine der beiden Mannschaften ein spielerisches Übergewicht herausspielen. Die Gäste gingen in der 25. Minute nach einem Angriff über rechts in Führung, Julian Widmann musste die flache Hereingabe nur noch über die Linie drücken.

Postwendend glich die SG aus. Muffler eroberte an der Außenlinie den Ball, dieser wurde auf Raff durchgelassen, der aus zehn Metern flach in die Ecke vollendete.

Fünf Minuten vor der Pause gingen die Gäste abermals in Front. Aus spitzem Winkel war Benzikofer erfolgreich.

Aus kurzer Distanz glich Rogosic per Kopf quasi mit dem Pausenpfiff wieder aus.

In der zweiten Hälfte hatte die SG zwar mehr Spielanteile, konnte ihre Chancen aber nicht nutzen. So ging es in die Verlängerung. Hier erzielte Raff bereits nach drei Minuten den entscheidenden Treffer zum 3:2. Der eingewechselte Klökler hatte ihn mustergültig bedient.

In der Schlussphase warfen die Gäste nochmals alles nach vorne, doch am Ende zog die SG in die erste Hauptrunde des SBFV-Pokals ein. (sb)

Tore: 0:1 (25.) Widmann, 1:1 (27.) Raff, 1:2 (40.) Bezikofer, 2:2 (45.) Rogosic, 3:2 (93.) Raff. – SR: Roeck. – Z: 100. – Bes. Vork.: Rote Karte für Schwägler (SVD 120.).