Fußball: Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler veranstaltet am Samstag, 8. Juli, ab 13.30 Uhr sein traditionelles Vorbereitungsblitzturnier. Das Turnier mit vier Mannschaften, bei dem jede Mannschaft in Summe 90 Minuten Spielzeit hat, findet in diesem Jahr auf dem Sportgelände in Rengetsweiler statt.

Neu ist in diesem Jahr der Name: Aus dem FV WaRe Cup wird der Ruddies-Cup. Da Torsten Ruddies für die neue Saison beim FV das Traineramt übernommen hat und auch sein Bruder Björn Ruddies (beim FC Hohenfels-Sentenhart), sein Onkel Dirk Ruddies (bei der SG B.A.T.-Kreenheinstetten/Leibertingen) und sein Vater Joachim Ruddies (früher FV WaRe, jetzt SV Bermatingen) als Trainer aktiv sind, war die Idee geboren, das Blitzturnier mit diesen Mannschaften durchzuführen und dem Turnier dadurch einen zusätzlichen familiären Reiz zu geben.