Erneut war die Homberghalle in Neuhausen ob Eck der Austragungsort der Futsal-Bezirksmeisterschaften der Männer. Sieben Teams gaben ihre Visitenkarte ab, jede Mannschaft musste gegen alle anderen ran.

Schon bald zeigte sich, dass Vorjahrssieger FC Anadolu Radolfzell auf dem Weg zur Titelverteidigung kaum aufzuhalten sein würde. Nur im Spiel gegen den späteren Vizemeister FC Aramäer Pfullendorf gaben sie einen Punkt ab, die weiteren fünf Partien spielten sie unentschieden, kassierten bei diesem 2:2 auch die einzigen Gegentore im Wettbewerb. Die weiteren fünf Partien gewannen die Radolfzeller jeweils zu Null. Die Pfullendorfer hingegen hatten gleich ihr Auftaktspiel gegen den Türk SV Singen mit 1:3 verloren.

Die Siegerehrung nahm Bezirksvorsitzender Konrad Matheis vor, der sich beim ausrichtenden FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen für die gute Organisation bedankte. Ebenfalls lobende Worte gab es für die Schiedsrichter Markus Helten, Wolfgang Jäger und Nico Waibel, die bei der sehr fairen Spielweise der Teams einen sicheren Pfiff bewiesen.

Bezirksmeister Radolfzell und Vizemeister Pfullendorf nahmen neben dem Pokal einen Geldpreis und einen Ball in Empfang und starten zudem am 8. Februar in Lahr bei den Südbadischen Meisterschaften. (kha)