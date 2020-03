von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: SSV Reutlingen – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:3 (0:1). – Vor fast leeren Rängen – ein Sportgerichtsurteil hatte aus der Partie ein Geisterspiel gemacht – begannen die beiden Teams verhalten. Die selbstbewussten Rielasinger zeigten sich aber ballsicher und waren feldüberlegen. Den ersten Aufreger gab es nach 20 Minuten. Ivo Colic passte auf Dominik Almeida, der aus zehn Metern am Außenpfosten scheiterte. Für die größte Torgefahr auf der Gegenseite sorgte ebenfalls ein Rielasinger. Nach einer Flanke von Armin Zukic setzte Benny Winterhalder den Ball ebenfalls an den Außenpfosten des eigenen Tores.

Führung durch Colic

Nach 33 Minuten dann die Führung durch Ivo Colic. Sein Torschuss aus 18 Metern wurde von einem Reutlinger Abwehrbein ins lange Eck verlängert. Nur zwei Minuten später wurde Nedzad Plavci im Strafraum von den Beinen geholt. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an, scheiterte aber an SSV-Torhüter Enrique Piu. In den letzten fünf Minuten vor der Pause verlor die Gäste-Defensive die Stabilität. Die Führung wackelte bedenklich, hielt aber.

Rielasingen wieder souverän

Die zweite Halbzeit begann Rielasingen wieder souveräner. Nach 48 Minuten ging die Talwiesenelf mit 2:0 in Führung. Ein missglückter Rettungsversuch von Torhüter Enrico Piu landete vor den Füßen von Nedzad Plavci, der aus gut 25 Metern den Ball ins verwaiste Tor hob.

Fußball Christian Mauersberger über einen dominanten Start, ein dummes Gegentor und den Sprung ins Halbfinale Das könnte Sie auch interessieren

Eine eher kleinliche Entscheidung nach 54 Minuten war die Gelb-Rote Karte für Christian Mauersberger, der den Mindestabstand beim Freistoß nicht eingehalten hatte.

Spiel wird ruppiger

Das Spiel wurde nun ruppiger. Die Gastgeber rannten an, kamen aber zu keinen Torchancen. Die Hegauer zeigten eine große kämpferische Mentalität, scheuten keinen Zweikampf und standen kompakt. Erst nach 71 Minuten wieder ein gefährlicher Abschluss der Reutlinger, der Kopfball von Willie Sauerborn ging jedoch knapp am Tor vorbei. Die Kraftreserven der Talwiesen-Elf nach der Englischen Woche waren nun aufgebraucht, der Wille war aber ungebrochen.

Klose als großer Rückhalt

Dazu kam der große Rückhalt durch Torhüter Dennis Klose, der einen Handelfmeter von Armin Zukic (82.) parierte. Der Druck der Gastgeber war nun enorm, doch spätestens, als in der Nachspielzeit Daniel Niedermann einen Ball von der Linie köpfte, verloren die Reutlinger den Glauben an die Wende. In der 95. Minute schloss Sebastian Stark dann einen Konter aus zehn Metern zum 3:0-Endstand ab. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Spindler (27. Rasmus, Bertsch, Almeida, Plavci (81. Bruno), Niedermann, Winterhalder, Colic (89.) Kunz, Mauersberger, Wellhäuser (75.) Stark), Hodek. – Tore: 0:1 (33.) Colic, 0:2 (48.) Placvi, 0:3 (90.+5.) Stark. – SR: Bauer (Erdmannshausen). – Z: 40. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (54.) Christian Mauersberger (1.FC/Spielverzögerung).