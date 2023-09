Was für eine Heimpremiere der Drittligahandballerinnen des SV Allensbach: Gegen den TSV Haunstetten gewannen die Allensbacherinnen mit 25:18 (14:7) und stehen nach dem Auftaktsieg in Metzingen auf dem zweiten Tabellenplatz. In den letzten neun Partien gegen Haunstetten haben sich die Gelb-Blauen damit saisonübergreifend siebenmal durchgesetzt.

Dabei begann der erste Aufritt vor heimischer Kulisse nicht optimal für die Gastgeberinnen. Den ersten Treffer erzielte der TSV Haunstetten, und im Angriff tat sich das Team von Trainer Martin Gerstenecker gegen die offensive Deckung der Gäste noch schwer. Dass der TSV kein Kapital daraus schlagen konnte, lag vor allem an der von Beginn an blendend aufgelegten Dajana Petrovic zwischen den Pfosten des SV Allensbach.

Durch diesen Rückhalt und die erneut sehr gut stehende Abwehr baute der SVA seine Führung bis zur 11. Spielminute auf vier Tore aus (6:2). Ein Tor davon erzielte Petrovic sogar selbst in das verwaiste Gehäuse der Haunstetterinnen.

Ein weiterer Unruheherd auf Seiten der Gastgeberinnen war Katja Allgaier, die immer wieder ihren Weg durch die gegnerische Abwehr fand und vier ihrer fünf Treffer in den ersten 20 Minuten erzielte. Beim TSV blieb Julika Birnkammer stets gefährlich und war am Ende mit sieben Toren die erfolgreichste Schützin ihrer Farben.

Doch die Allensbacherinnen spielten weiter furios auf, führten nach 22 gespielten Minuten mit 12:5 und zwangen die ehemalige Spielmacherin des TSV Haunstetten, Patricia Link, die nun als Trainerin fungiert, zur bereits zweiten Auszeit. Ihr Team kam dann etwas besser in die Partie, doch mit zwei gehaltenen Strafwürfen bis zur Pause war es erneut Dajana Petrovic, die die Hoffnung auf eine Aufholjagd zunichte machte.

Auch in der zweiten Halbzeit hielten die Allensbacherinnen den Druck und das Tempo hoch. Durch die defensivere Abwehr der Gäste ergaben sich mehr Räume im Rückraum, die Noemi Hoefs zu nutzen wusste. Vor allem aber stand die Defensive weiterhin sattelfest. In der 35. Minute führten die Gelb-Blauen erstmals mit zehn Toren (18:8).

Haunstetten steckte nicht auf und gestaltete den weiteren Spielverlauf ausgeglichen, doch gefährdete das den ersten Heimsieg des SVA in der neuen Spielzeit in keiner Form. „Wir hatten natürlich auch das Spielglück auf unserer Seite. Wir sind aber mit dem Saisonstart und den gezeigten Leistungen auf jeden Fall sehr zufrieden“, freute sich der neue Trainer Martin Gerstenecker nach der Partie.

Am Samstag geht es für sein Team zum Vizemeister TSV Wolfschlugen, der nach seinem Auftaktsieg gegen die SG Mintraching/Neutraubling bei der HSG Würm-Mitte etwas überraschend nur einen Punkt mitnehmen konnten. (asp)

SV Allensbach: Woike, Petrovic (1) (Tor); Müller (2), Hoefs (4), Teixeira da Silva (3), Bok (1), Hildebrand, Boos, Dzialoszynski (1), Schuster (1), Rinkeviciute (4/2), Strlek (3), Allgaier (5).