Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – SC Gottmadingen-Bietingen 4:2 (2:2). – In einem packenden Landesligaspiel trafen die SpVgg F.A.L. und der SC Gottmadingen aufeinander, wobei die Heimmannschaft letztendlich 4:2 die Oberhand behielt.

F.A.L. gerät früh in Rückstand

Schon in der fünften Minute gerieten die Hausherren in Rückstand, als die Hintermannschaft den Ball nicht klären konnte. Der Gottmadinger Gruber bediente May, der mühelos das 0:1 erzielte. Doch die SpVgg F.A.L. antwortete prompt. In der 16. Minute köpfte Kühne einen Eckball souverän zum 1:1 ein. Die Partie blieb intensiv, und in der 37. Minute setzte Müller einen präzisen langen Ball auf Krasniqi, der allein auf das gegnerische Tor zulief und die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung brachte. In der 42. Minute lupfte Barisic geschickt den Ball zum 2:2 Ausgleich ins Tor.

Zur Pause steht es unentschieden 2:2

Die zweite Halbzeit begann mit gefährlichen Chancen für die Gäste. In der 53. Minute hatten sie eine Doppelchance, konnten aber nicht erfolgreich abschließen. In der 67. Minute brachte ein Foulstrafstoß die erneute Führung für die Heimseite: Reichle verwandelte sicher zum 3:2. In der Nachspielzeit gelang den Gottmadingern keine effektive Ballabwehr und Burgenmeister nutzte die Gelegenheit, um nach kurzem Dribbling das 4:2 zu erzielen. Das Spiel bot den Zuschauern eine umkämpfte Auseinandersetzung. Letztendlich behielt die SpVgg F.A.L. die Oberhand und sicherte sich drei wichtige Punkte in der Landesliga. (mm)

Tore: 0:1 (5.) May, 1:1 (16.) Kühne, 2:1 (37.) Krasniqi, 2:2 (42.) Barisic, 3:2 (67./FE) Reichle, 4:2 (92.) Burgenmeister. – SR: Felix Ehing. – Z: 100.

