Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – Hegauer FV 6:0 (4:0). – Gleich zu Beginn hatte die Heimmannschaft mehrere gute Möglichkeiten. Robin Karg schoss nach einem langen Ball jedoch knapp am Tor vorbei (2. Minute) und Huber verpasste nach gutem Zuspiel die Führung für seine Mannschaft (8.). In der zwölften Minute konnte Senn einen Freistoß zur 1:0-Führung ins Tor zirkeln. In der 17. Minute wurde Burgenmeister mit einem Steckpass angespielt. Seinen Schuss wehrte Windey im Hegauer Tor noch ab. Beim Nachschuss konnte er das 0:2 aber nicht mehr verhindern. Nur zwei Minuten später kam Burgenmeister auf der linken Seite an den Ball, lief in den Strafraum und schob zum 3:0 ein. In der 30. Minute kombinierte sich die Spielvereinigung in den gegnerischen Strafraum. Reichle passte quer vors Tor, wo Krasniqi nur noch zum 4:0 einschieben musste.

SpVgg baut die Führung weiter aus

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war die SpVgg F.A.L. die bessere Mannschaft und hatte durch Senn und Robin Karg gute Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen. In der 72. Minute flankte die Heimmannschaft von der rechten Seite in den Strafraum, wo Senn zum 5:0 abschloss. In der 88. Minute bekam die F.A.L. nochmals einen Freistoß. Huber lupfte den Ball in den Strafraum, Nico Hübschle köpfte zum 6:0 ein. (mm)

Tore: 1:0 (12.) Senn, 2:0 (17.) Burgenmeister, 3:0 (19.) Burgenmeister, 4:0 (30.) Krasniqi, 5:0 (72.) Senn, 6:0 (88.) N. Hübschle. – SR: Gaßner (Hattingen). – Z: 110.

