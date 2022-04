Fußball-Landesliga: FC Neustadt – SpVgg F.A.L. (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Nach dem erfolgreichen Auftritt beim Spitzenreiter FC Singen (0:0), wartet nun mit F.A.L. der neue Tabellenführer und Titelanwärter auf die Hochschwarzwälder. Für die Gastgeber erneut eine interessante Aufgabe, bei der sie nichts zu verlieren haben. Beeindruckend ist aktuell die Defensivarbeit der Neustädter. Über acht Stunden, exakt 493 Minuten, sind die Hochschwarzwälder schon ohne Gegentreffer. Ein Aspekt, der sich längst bei den Konkurrenten in der Liga herumgesprochen und Eindruck hinterlassen hat. „Wir spielen nicht ausschließlich defensiv. Um derart kompakt zu stehen, bedarf es großer Investitionen und der Bereitschaft, den Gegner möglichst weit vom eigenen Tor fernzuhalten“, sagt Neustadts Trainer Florian Heitzmann.

Nur zu gern möchten die Neustädter die Serie gegen den neuen Tabellenführer ausbauen. „Wir müssen seriös bleiben. Immerhin zeigen die Ergebnisse die Entwicklung der Mannschaft, und diesbezüglich sind wir in den vergangenen Wochen einen Schritt nach vorn gekommen.“ Noch erstaunlicher ist die gute Defensivarbeit, da mit Fabian Papa der eigentliche Chef der Abwehr seit Wochen fehlt. Andere Akteure springen in die Bresche. Zum Beispiel Fabian Gamp, der vor der vor der Saison vom Kreisligisten FC Lenzkirch kam, und in der laufenden Runde in allen 24 Spielen auf dem Platz stand. Heitzmann: „Ich möchte keinen Spieler herausheben, bei uns zählt das Kollektiv.“ Der Coach baut weitgehend auf jene Elf, die in Singen überzeugte. Dass die Hochschwarzwälder nicht chancenlos sind, zeigten sie schon in Frickingen, als Neustadt nur knapp mit 1:2 Toren unterlag.

