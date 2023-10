Fußball-Landesliga: Hegauer FV – SpVgg F.A.L. 3:2 (0:0). – Die erste Chance der Partie hatte die Spielvereinigung Frickingen-Altheim-Lippertsreute. Robin Karg kam nach fünf Minuten zum ersten Abschluss der Partie, doch der Schlussmann der Hegauer, Joel Reichel, parierte. Nach zehn Minuten meldeten sich auch die Gastgeber vor dem gegnerischen Tor an. Fabian Michalski traf allerdings nur das Außennetz. In der zwölften Minute kam dann erneut Robin Karg in einer Eins-gegen-eins-Situation vor das HFV-Tor. Dieser scheiterte erneut an einem herausragend aufgelegten Reichel.

Qendrim Krasniqi kam nach 29 Minuten zur nächsten Abschlussaktion für die SpVgg. Sein Abschluss wurde jedoch abgefälscht und landete neben dem Tor. Kurz danach kam Krasniqi erneut zu einer Eins-gegen-eins-Aktion gegen Reichel, der Schuss ging am langen Pfosten vorbei. Dann zeigten sich auch mal wieder die Gastgeber. Markus Müller kam nach 42 Minuten nach einer Einzelaktion zum Abschluss, sein Schuss verfehlte den langen Pfosten jedoch.

Ereignisreiche zweite Halbzeit

Die erste Abschlussaktion in der zweiten Halbzeit hatte der HFV. Robin Mayer kam aus halblinker Position zum Abschluss und verwandelte zur Führung für die Hegauer. Und die Heimmannschaft versuchte es weiter. Robin Mayer kam über die linke Außenbahn durch, seine Flanke landete bei Care, der wiederum Rösch bediente. Würmer im F.A.L.-Tor parierte sensationell auf der Linie. Auch die nächste Chance gehörte den Gastgebern. Florian Rösch eroberte in der 65. Minute den Ball in der Vorwärtsbewegung von der SpVgg F.A.L., anschließend bediente er Michalski. Der Ball verfehlte knapp das Tor.

Raffaele Care wurde in der 71. Spielminute im Strafraum zu Fall gebracht. Den darauffolgenden Strafstoß verwandelte er selbst zum 2:0 für den HFV. Danach glänzte der Torschütze noch als Vorbereiter. Raffaele Care setzte fünf Minuten später Markus Müller mit einen schönen Pass in Szene. Er behielt gegen Würms die Nerven und verwandelte zum 3:0 für den HFV.

In der 81. Minute konnte die SpVgg nach einem Eckball durch Burgenmeister auf 1:3 verkürzen. Kai Huber setzte in der 86. Minute Lukas Keller in Szene, letzterer vollstrecke eiskalt vor Reichel zum 2:3.

Tore: 1:0 (47.) Ro. Mayer, 2:0 (71.) Care, 3:0 (76.) M. Müller, 3:1 (81.) Burgenmeister, 3:2 (86.) Beller. – SR: Schmidt. – Z: 80.

