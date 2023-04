Fußball, Landesliga: FC Königsfeld – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 16 Uhr). – Die Bilanz des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler im Jahre 2023 kann sich sehen lassen – vier Siege, also zwölf Punkte, in sieben Spielen geholt, damit Rang acht in der Rückrundentabelle. Und dennoch steht die Elf von Spielertrainer Florian Müller nach wie vor am Tabellenende, die magere Ausbeute von nur drei Punkten in der gesamten Hinrunde sind einfach eine schwere Hypothek.

Doch die Kluft zum rettenden Ufer ist, je nachdem, mit wie vielen Absteigern man rechnen muss, geschmolzen, denn die Konkurrenz schwächelt. So hat der Vorletzte, der FC Bad Dürrheim, 2023 erst sechs Punkte geholt, der Drittletzte, der FC Gutmadingen, in sechs Spielen in diesem Jahr sogar erst einen. Zu Bad Dürrheim fehlen dem FV aktuell noch drei Punkte, zu Gutmadingen fünf. Allerdings steht das Aufeinandertreffen der beiden noch aus, ein Termin für das am 8. April abgesagte Spiel steht noch immer nicht fest.

Das bessere Restprogramm als die Konkurrenten

Ein weiterer Hoffnungsschimmer für den FV WaRe: Die beiden Rivalen im Abstiegskampf haben ein anspruchsvolles Restprogramm, der FC Gutmadingen trifft beispielsweise noch auf alle vier Topteams der Liga.

Doch Müller schaut zunächst auf die eigenen Aufgaben und das nächste Spiel: „Königsfeld hat in diesem Jahr noch nicht gewonnen, wir sind aber gut in Schwung!“, rechnet er sich durchaus auch am Wochenende wieder etwas aus. Woran aber liegt es, dass sein Team erst jetzt, wo es fast schon zu spät ist, konstant punktet? „Zum einen ist die Qualität der Mannschaft mit Fabian Roth und Dennis Hiller deutlich besser geworden. Und dann ist es eben einfach so, dass ein Trainerwechsel neue Impulse bringen kann!“, erklärt der stürmende Trainer, der mit sieben Treffern der erfolgreichste FV-Angreifer ist.

Personell sieht es aber nicht so gut aus, denn Verletzungen, Sperren oder private Termine dezimieren seinen Kader, zwei seiner Innenverteidiger etwa sind gesperrt. Hart, da es Leistungsträger betrifft. Dennoch ist Müller sicher: „Wie werden eine Mannschaft nach Königsfeld schicken, die zumindest einen Punkt holen wird!“ Der Trend zumindest spricht für Müller & Co.