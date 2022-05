Fußball-Landesliga: Am drittletzten Spieltag haben in der Fußball-Landesliga drei der vier Topteams ihre Spiele gewonnen, dennoch wird auch an der Tabellenspitze einiges klarer. Der FC Singen 04 hat – wenn man beim aktuellen Tabellendritten SpVgg F.A.L. die drei Punkte der abgebrochenen Partie in Löffingen addiert – drei Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger sowie das klar bessere Torverhältnis, sodass die Elf von Spielertrainer Christian Jeske Titel und Aufstieg schon am Pfingstmontag beim Heimspiel gegen den stark abstiegsbedrohten FC Furtwangen – zumindest auf dem Papier – klar machen könnte.

Hinter den Singenern, dem Tabellenzweiten Überlingen und der SpVgg F.A.L. hat sich der SC Gottmadingen-Bietingen mit seiner 0:2-Niederlage beim Tabellenneunten FC Gutmadingen endgültig aus dem Rennen um Platz zwei gespielt. Hierfür kommen nur noch der FC Überlingen und die SpVgg F.A.L. in Frage. Im Fernduell der beiden Nachbarn scheint die Spielvereinigung die besseren Karten zu haben. Am Pfingstmontag haben beide Teams allerdings in etwa ähnlich hohe Hürden zu meistern, F.A.L. empfängt den Tabellensiebten SV Denkingen, und der FC Überlingen begrüßt den Tabellenachten Hegauer FV, der trotz zahlreicher Ausfälle zuletzt beim 1:3 gegen F.A.L nicht schlecht aussah.

Zum Saisonabschluss muss der FC Überlingen nach Denkingen, während F.A.L. beim Tabellen-14. FC Furtwangen die Runde abschließt. Und für einen von beiden heißt es dann Nachsitzen und auf den Aufstieg via Relegation hoffen. Doch so weit wollen die Trainer noch nicht voraus blicken. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und dann sehen wir, was am Ende rauskommt“, betont etwa F.A.L.-Coach Florian Stemmer.

Dabei ist die Ausgangslage in der Aufstiegsrunde für den Vizemeister der Staffel 3 gar nicht so schlecht. Denn den Auftakt machen am 16. Juni die Tabellenzweiten der Staffeln 1 und 2, sodass der Vertreter der Staffel 3 zunächst die Konkurrenten beobachten kann – aktuell sind das der SC Hofstetten oder der FV Elchesheim aus der Staffel 1 sowie der VfR Hausen oder der FSV Rheinfelden, da die Reserve des Regionalligisten Bahlinger SC die Hand schon dicht an Titel und Aufstieg hat, aus der Staffel 2. Im Idealfall aus Sicht des Staffel 3-Vertreters siegt hier zunächst der Staffel-1-Vize, denn dann würde Überlingen oder F.A.L. am 19. Juni beim Verlierer des Auftaktmatches antreten, hätte dann aber beim entscheidenden dritten Spiel Heimvorteil am 25. Juni.

So ganz nebenbei läuft parallel zum Kampf um Platz zwei auch ein Duell um den Torjägertitel der Staffel 2. Der Überlinger Marc Kuzkowski (30 Tore) zeigte sich in der Rückrunde wieder treffsicher, aber auch bei F.A.L.-Torjäger Qendrim Krasniqi (28) läuft es. Beim Hegauer FV drehte er mit drei Treffern das Spiel und wer solch ein Glück hat, wie der F.A.L.-Stürmer beim dritten Treffer – HFV-Keeper Joel Reichel schoss ihn an und der Abpraller senkte sich unter die Latte –, mit dem ist auch im Saisonendspurt und dann eventuell in der Aufstiegsrunde zu rechnen.