von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FC Walbertsweiler-Rengetsweiler 2:3 (0:2). – Mit viel Schwung starteten beide Mannschaften in die Partie, wobei die Gäste den besseren Start erwischten.

Doppelschlag durch Müller zum 2:0

Die erste Möglichkeit des Spieles hatte aber der Gastgeber. Steffen Allgaier scheiterte nach einer Viertelstunde am Schlussmann des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler, Nico Specker. Die Gäste wurden in der 21. Minute zum ersten Mal gefährlich. Ingo Schwägler war beim Schuss von Cosmin-Vasile Ciuntu aber auf dem Posten. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause sorgte Florian Müller für die 2:0-Halbzeitführung des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler.

Doppelschlag durch Ammann zum Ausgleich

Denkingen kam besser aus der Kabine und drängte auf den Anschlusstreffer. Steffen Allgaier scheiterte in der 51. Minute bei einem Strafstoß am Pfosten. Ebenfalls ein Doppelschlag gelang Jan Ammann. Erst war er nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und kurze Zeit später hämmerte er einen Freistoß aus 25 Metern in die Maschen.

Müller sichert Führung durch erneuten Treffer

Denkingen wollte nun mehr und spielte weiterhin auf das Tor der Gäste. Mitten in dieser Drangphase erzielte Florian Müller vom Punkt seinen dritten Treffer an diesem Tage. Denkingen warf nochmals alles nach vorne. Der Ausgleichstreffer wollte aber nicht mehr fallen. So entführte der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler etwas schmeichelhaft alle drei Punkte aus Denkingen.

Tore: 0:1 (39.) Müller, 0:2 (42.) Müller, 1:2 (56.) J. Ammann, 2:2 (60.) J. Ammann, 2:3 (71.) Müller. – SR: Grigorowitsch. – Z: 280.

