von Helmut Junkel

Fußball-Bezirksliga: SV Geisingen – TuS Bonndorf 3:0 (1:0). Die Gastgeber wurden über die gesamte Spielzeit von den Bonndorfern nie ernsthaft gefordert und hatten die Partie fest im Griff. Durch einen Abwehrfehler der Gäste gingen die klar favorisierten Platzherren durch Moser schon früh nach sechs Minuten in Führung. Bis zur Pause blieb die erste Halbzeit über zwar weiter Geisingen die überlegene Mannschaft. Das Team kam aber nur zu zwei aussichtsreichen Chancen, die nicht genutzt wurden.

Auch im zweiten Spielabschnitt hatten die Geisinger die Partie fest in der Hand. Die Gäste besannen sich nur darauf, die Niederlage in Grenzen zu halten. Bonndorf hatte in der gesamten Spielzeit nur eine einzige Chance, die aber der SVG-Keeper parierte. Nach einem Eckball (73.) erzielte Federle mit dem 2:0 die Vorentscheidung. In den letzten Minuten erzielte Begit nach einer Standardsituation (85.) den 3:0 Endstand.

Tore: 1:0 (6.) Maximilian Moser, 2:0 (73.) Fabian Federle, 3:0 (85.) Celil Begit. ZS: 150. SR: Sasa Matosevic (VS-Villingen).

