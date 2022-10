von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hochemmingen – FC Furtwangen 2:1 (1:0). – Vor 60 Besuchern waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit spielbestimmend und ließen Furtwangen in der wichtigen Partie vom Tabellenende der Bezirksliga nicht zur Entfaltung kommen. Zum Leidwesen der Fans der Hochemminger ließen die überlegenen Platzherren zu viele Möglichkeiten für die Führung ungenutzt. Erst kurz vor der Pause erzielte Fischer (43. Minute) das überfällige 1:0 zum Halbzeitstand.

Gäste zeigten sich in der zweiten Hälfte ebenbürtig

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Gäste verbessert und waren fortan ein ebenbürtiger Gegner. Hochemmingen hatte leichte Spielvorteile in der nun ausgeglichenen Partie und schloss einen gelungenen Angriff (64.) durch Künstler zum 2:0 ab. In den letzten zwanzig Minuten gaben aber die Platzherren das Spiel aus der Hand. Furtwangen kämpfte nun vehement darum, die Partie noch zu drehen.

Pfiff zum Strafstoß für Furtwangen blieb aus

Die Fans der Gäste haderten mit SR-Entscheidungen besonders, als Keeper Sebastian Fischer den angreifenden Stürmer von den Füßen holte und der Strafstoßpfiff ausblieb. Spät erzielte (84.) Baderalden das Anschlusstor zum 1:2. In der Schlussminute bekamen die Gäste noch die Gelb-Rote Karte. Mit dem Heimsieg tauschten die Gastgeber mit Furtwangen den 15. Tabellenrang. (ju)

Tore: 1:0 (43.) Fischer, 2:0 (64.) Künstler, 2:1 (84.) Mohamed Adam. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.) Furtwangen. – SR: Krämer (Donaueschingen). – Z: 60.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: