Fußball-Bezirksliga: SG Riedböhringen/Fützen – SV Geisingen 3:3 (2:2). – Die Hausherren bewiesen in einem guten Bezirksligaspiel auf hohem Niveau Moral. Gegen den Tabellenführer aus Geisingen egalisierte die Mannschaft mehrfach einen Rückstand und behielt dadurch verdientermaßen einen Zähler im eigenen Wohnzimmer.

Riedböhringen lässt Chancen liegen, Geisingen trifft

In der Anfangsphase ließ die SG direkt zwei aussichtsreiche Torgelegenheiten aus, auf der anderen Seite brachte Antonio Zubcic (26.) den Gast mit der ersten Chance in Front. Effiziente Gäste stellten mit dem zweiten Abschluss sogar auf 0:2. Doch das Heimteam kam dank eines Doppelschlages noch vor der Pause zurück.

Offener Schlagabtausch endet mit einem Unentschieden

Auch nach dem Pausentee bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen, es gab weitere Torchancen hüben wie drüben. Schließlich ging erneut Geisingen durch einen wahren Kunstschuss 3:2 in Führung – Simon Schill (61.) zielte ganz genau, traf zunächst den einen, dann den anderen Pfosten und durfte jubeln. Per Flachschuss allerdings glich die SG einmal mehr aus, es sprang durch diese Willensleistung ein Zähler heraus am Ende.

Tore: 0:1 (26.) Zubcic, 0:2 (32.) Maximilian Moser, 1:2 (43.) Michael Schmid, 2:2 (45.) Sebastian Boma, 2:3 (61.) Schill, 3:3 (85.) Jens Dziubale. – SR: Marc Zimmermann. – Z: 150.

